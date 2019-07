15 tehnici sa-ti imbunatatesti memoria

Fie ca esti o persoana obisnuita care doreste sa reduca problemele cauzate de uitare, sau un student care se pregateste pentru examen, sau un pasionat de curiozitati care incearca sa descopere cum functioneaza creierul uman, aceasta lista iti va deschide noi orizonturi – strategii la care nu te-ai fi gandit inainte. Aceste strategii variaza de la metode de baza pe care le poti invata peste noapte, pana la metode avansae, ce necesita zile intregi, poate chiar saptamani, pentru perfectionare.

1. Divizarea

Divizarea este probabil una dintre cele mai vechi metode de memorare. Ea functioneaza prin “ruperea” informatiei complicate in bucati mai mici, care sunt mai usor e retinut. Un numar de telefon, de exemplu 0799256321, este mai usor de memorat daca este impartit in trei sau patru sau mai multe parti (0799-256-321 sau 0799-25-63-21, etc).

2. Aliteratia

“Vajaind ca vijelia si ca plesnetul de ploaie” spunea Mihai Eminescu, in Scrisoarea a III a, un fragment pe care este suficient sa-l auzi o data, ca sa-l retii usor. Aliteratia este repetitia unei litere sau a unui grup de sunete in cuvinte apropiate. Aceasta figura de stil este cel mai adesea folosita in poezii, in piese de teatru ori in diverse exercitii pentru dictie. Si totusi, unele cercetari indica rezultate pozitive dupa folosirea aliteratiei ca tehnica de dezvoltare a memoriei.

3. Rima

Incearca sa termini propozitia “Si afara ploua, ploua…”. Indiferent ca esti sau nu pasionat de muzica romaneasca, automat iti trece prin minte completarea “Si-i trecut de ora 9“. Versurile din cantece si poemele se retin foarte usor datorita rimelor.

4. Acronime sau acrostihuri

Ce au SUA, HML, ROGVAIV si SRI? Toate sunt acronime. Acronimele sunt cuvinte derivate din primele litere ale frazei care se doreste a fi memorata. Fiecare litera a acronimului serveste pe post de indicator mental pentru un alt cuvant.

Pe de alta parte, acrostihul este o scurta compunere in versuri, in care primele litere ale fiecarui vers, citite pe verticala, formeaza un cuvant.

5. Repetitia

Repetitia poate fi metoda cea mai eficienta de memorare, dar numai daca stii sa o folosesti. Creierul nostru dezvolta in mod natural anumite legaturi neuronale, care permit ca anumite informatii sa fie memorate mai usor prin repetare. In esenta, memoria scurta se converteste in memorie de lunga durata. Aceeasi metoda se alica si memoriei musculare in sport. De cele mai multe ori insa, nu avem destul timp pentru a repeta fiecare informatie, motiv pentru care aceasta metoda a fost definita ca fiind plictisotoare si monotona.

6. Diagramele

Organizarea are un rol important in memorare si cel mai adesea diagramele, graficele, schemele, etc, ajuta la indeplinirea cu succes a acestui rol.

Diagramele sintetiteaza informatia pe categorii; si nu numai ca separa clar similaritatile de diferente, ci plaseaza informatia in memorie astfel incat sa fie usor de amitit. Aceasta tehnica imbina si procesul de divizare si ne permite sa organizam imformatia dupa caracteristici detaliate.

7. Predarea

Dupa trecerea in revista a informatiei, cel mai usor se retine prin impartasirea ei altora. Predarea este o forma activa de repetitie care te solicita sa reproduci permanent informatia memorata. Mai mult, intrebarile adiacente te vor ajuta sa fixezi si mai bine anumite informatiile, stimuland procesul cognitiv.

8. Notite

La scoala, profesorii “povestesc” lectia, iar elevii isi iau notite, sintetizand informatia esentiala. Dupa cateva ore, dupa ce informatia se aseaza in memorie, notitele respective vor functiona ca un ghid pentru intregul material prezentat de profesor, pana in cele mia mici detalii.

9. Vizualizarea

Vizualizarea, ca si tehnica de memorare, are la baza principiul ca imaginile concrete sunt mai usor de retinut decat formele abstracte. De exemplu, atunci cand vezi Izvorul Minunilor, nu vizualizezi in minte insiruirea de litere, ci automat te duci cu gandul la un izvor de munte. Cu aceasta imagine vin si o serie de senzatii si fiecare dintre simturile noastre contribuie la redarea unei caracteristici unice a imaginii, care ramane intiparita in memorie.

10. Acoperirea ochilor

Acoperirea ochilor cu mana este o miscare normala, automatizata, pe care o facem atunci cand dorim sa ne amintim ceva. Scopul acestei tactici (pe care adesea o aplicam inconstient) este de a stimula memoria vizuala.

11. Asocierea termenilor cu imagini

Creierul nostru stocheaza informatii pe baza experientelor anterioare, si tindem sa raportam automat informatiile noi la aceste evenimente din trecut, pentru a le retine mai usor. Asa se aplica asocierile.

12. Harti mintale

Aceasta metoda revolutionara a fost popularizata de catre britanicul Tony Buzan , in anii ’60. Hartile mintale sunt facute sa foloseasca ambele parti ale creierului pentru a crea asocieri organizate cu o anumita orientare spatiala si culoare.

Spre deosebire de alte tehnici, harta mintala este o metoda care creste cantitatea si calitatea informatiei reaminite dar si creativitatea sau capacitatea de rezolvare a problemelor.

O harta mintala incepe intotdeauna cu o idee exprimata printr-o imagine vie, in mijlocul paginii. De la aceasta imagine centrala pornesc spre exterior raze cu diverse informatii, pentru a stabili conectiuni logice. Fara indoiala, este nevoie de timp si exercitiu pentru a realiza harti mintale eficiente.

13. Sistemul Peg

Sistemul mnemonic Peg se refera la liste predeterminate care sunt utile pentru a memora elementele intr-o anumita ordine – ordine alfabetica, o anumita secventa numerica, etc.

Spre exemplu, Sistemul Peg alfabetic poate fi o unealta extrem de utila pentru educatia copiilor prescolari. Daca fiecare litera a alfabetului ar fi reprezentata de un animal (A – albina, B – broasca, C – cal, etc) cei mici memoreaza elementele mult mai usor, in ordinea corecta.

14. Sistemul Dominic

Inventata de cercetatorul Dominic O’Brien aceasta tehnica stimuleaza capacitatea noastra de a memora numele celebre. Similar majoritatii sistemelor, fiecare numar reprezinta o litera: 1=A, 2=B, 3=C, 4=D, 5=E, 6=S, 7=G, 8=H, 9=N, 0=S. Doar ca, in loc sa formeze cuvinte, fiecare cifra reprezinta initialele unei personalitati. Astfel, 15 ar insemna A.E. sau “Albert Einstein.”

15. Metoda Loci

Inventata in Roma Antica, metoda loci (lat. locus, loci = loc,locuri) actioneaza ca o calatorie mentala prin camere, strazi, orase sau tari intregi si presupune asocierea informatiei cu diverse elemente ale locatiei si memorarea lor impreuna. O data amintita locatie, revine si informatia.