Cum ceri o marire de salariu

Consideri ca este timpul pentru o marire de salariu? Chiar daca aceasta majorare ti se pare justa, pentru ca o astepti de mult timp, solicitarea ei poate fi cea mai grea parte.

Deci, inainte de a te anunta pentru o intalnire e cu managerul tau, va trebui sa-ti faci un plan pentru discutia ce va urma.

In conformitate cu orientarile standard de consiliere in cariera, este important sa faci o cercetare a salariilor celor care ocupa acelasi post ca si tine, dar in alte companii. Efectuarea acestei comparatii iti va folosi drept parghie in negocierea maririi. Acest lucru nu inseamna neaparat ca trebuie sa-i sugerezi sefului tau ca ai obtine un salariu mai mare daca ai pleca in alta companie. Sau, mai rau, sa formulezi totul sub forma de amenintare.

Angajatorul are nevoie sa vada ca oamenii pe care ii conduce se preocupa de evolutia companiei si nu vaneaza doar un salariu mare.

Asadar, iata cateva sfaturi simple care te pot ajuta sa-ti planuiesti strategia de negociere a unei mariri de salariu:

Evidentiaza-ti atuurile profesionale

Cand vei fi intrebat “de ce crezi tu ca meriti o marire” nu raspunde sec. Incearca sa-ti faci in cap o lista completa cu toate atributiile pe care le ai, cu toate realizarile pe care le-ai avut de la ultima marire. In plus, incearca sa-i dovedesti in ce masura esti important si ai adus profit companiei (un proiect maret in care te-ai implicat, o vanzare avantajoasa pe care ai intermediat-o, un client important pe care l-ai adus, etc).

In cazul in care ai lucrat cu alte departamente in proiecte importante, cere recomandari de la manageri sau team-liderei. Ataseaza recomandarile CV-ului tau actualizat.

Cauta-ti un mentor

Cel mai bine este sa ai in companie o persoana care sa te sustina in fata sefului. Aceasta persoana insa nu trebuie sa fie chiar oricine; ar trebui sa fie un membru respectat al echipei, eventual chiar cel care ocupa urmatorul post pe cale ierarhica, dupa tine.

Alege cu grija locul si momentul intalnirii

Unii primesc mariri de salariu la o cafea, altii in timpul unei intalniri sobre sau oficiale. Indiferent de context, ca sa asiguri reusita demersului tau trebuie ca seful sa fie foarte relaxat si bine-dispus.

Fii deschis

Bugetele sunt destul de bine planificate, in orice companie; si este destul de probabil sa te lovesti de un refuz atunci cand ceri marirea de salariu. In acest caz trebuie sa ai pregatit un plan secund: sa soliciti sprijin pentru a face cursuri care sa-ti permita sa evoluezi pe scara ierarhica profesionala, pe un post mai bine platit.

Pastreaza-ti calmul

Inainte dar si in timpul sedintei cu seful tau trebuie sa te mentii concentrat pe scopul discutiei. Daca iti pierzi controlul risti sa uiti anumite argumente care pot fi decisive in hatararea pe care seful tau o va lua la final.