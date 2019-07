Cum combini distractia cu munca. Strategii sa-ti placa jobul tau

Se spune ca oamenii de succes nu fac lucruri diferite, ci fac lucrurile intr-un mod diferit. Oamenii de succes stiu cum sa combine distractia cu munca pentru a se putea bucura din plin de ea, fara a o resimti ca pe o povara in fiecare zi.

Pana la urma oricine poate avea succes, pentru ca oricine isi poate “asezona” activitatea profesionala cu putina distractie.

Mark Twain a spus odata ca “secretul succesului consta in a-ti transforma vocatia in vacanta”, asa ca citeste in continuare ce ar trebui sa faci ca sa adaugi distractie in munca ta de zi cu zi.

Indiferent cat de incarcat este programul tau, in fiecare zi trebuie sa-ti faci timp pentru a sta de vorba cu oamenii care beneficiaza direct e pe urma muncii tale. Si cum retelele sociale sunt tot mai la moda acum, nici macar nu mai ai nevoie sa te ridici de la birou pentru a intra in legatura cu ceilalti. Feed-back-ul de la cei carora te adresezi este deosebit de importanat pentru ca afecteaza direct calitatea muncii tale. Cu cat vei constientiza mai repede cat de importanta este munca ta pentru ei, cu atat te vei simti mai multumit si mai motivat sa obtii rezultate.

Daca vrei sa-ti impresionezi superiorii, vorbeste cat mai des cu ei si cere sa ti se dea sarcini in plus, pentru a putea contribui a succesul companiei. O astfel de atitudine cu siguranta te va face remarcat ca un angajat de top.

Gandeste-te la jobul tau ca la un hobby, in care investesti entuziasm, pasiune si curiozitate. Este important sa-ti placa ceea ce faci, pentru ca altfel nu vei avea rezultate.

Pentru a face ziua ta si a celorlalti mai frumoasa, afiseaza pe birou (sau intr-un alt loc usor accesibil) o zicala inteleapta dar haioasa care sa va inspire si de care sa va puteti amuza, in acelasi timp, oridecateori o cititi. Mai mult, fii mereu pe faza cand au loc evenimente/incidente haioase in firma ca sa poti rade impreuna cu colegii tai. Nu te da inapoi de la glume sau farse de colectiv, pentru ca doar asa te vei putea apropia si mai mult de ceilalti angajati.

Atunci cand esti deprimat sau demoralizat de un esec ar fi bine sa ai la indemana o lista cu toate realizarile pe care le-ai avut. Asa ca ar fi o idee foarte buna sa tii un jurnal de birou, in care sa notezi fiecare succes dar si fiecare esec profesional. Nu uita ca si din greseli poti invata!

Iar la final, dar nu cel mai neimportant aspect al distractiei la locul de munca tine de mediul in care lucrezi, si mai exact de biroul tau. Daca vrei sa te simti bine, creeaza-ti un spatiu asa cum ti-l doresti si cum ai nevoie, pentru a te ajuta sa fii creativ si sa dai randament maxim.