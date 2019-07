De ce invingatorii castiga si invinsii pierd

Cu totii ne dorim sa fim invingatori. Cu totii vrem sa reusim in tot ceea ce ne propunem. Si totusi, unii dintre noi reusim, altii nu! De unde vin diferentele? De cele mai multe ori, rezultatele actiunilor noastre sunt influentate de modul in care gandim, de lucrurile pe care ne concentram si pe modul in care alegem sa traim fiecare moment.

Iata cateva idei despre motivele pentru care invingatorii castiga si invinsii pierd:

Invinsii esueaza o data apoi renunta. Invingatorii esueaza o suta de ori si pana la urma reusesc.

Invinsii asteapta ca succesul sa apara la final. Invingatorii resimt succesul pe tot parcursul drumului.

Invinsii muncesc pentru bani. Invingatorii muncesc pentru a face diferenta.

Invinsii cumpara lucruri. Invingatorii construiesc lucruri.

Invinsii se lasa descurajati de lucrurile pe care nu le inteleg. Invingatorii devin curiosi la lucrurile pe care nu le inteleg.

Invinsii vorbesc. Invingatorii comunica.

Invinsii incearca sa cucereasca lumea dintr-o singura lovitura. Invingatorii aduna victorii mici.

Invinsii se asteapta la anumite rezultate. Invingatorii sunt pregatiti pentru neprevazut.

Invinsii cer respect. Invingatorii castiga respect.

Invinsii se uita fix la problema. Invingatorii se uita pe langa problema, in cautarea de solutii.

Invinsii trec in revista optiunile. Invingatorii actioneaza pe baza deciziilor.

Invinsii sunt platiti pentru timpul lor. Invingatorii sunt platiti pentru rezultatele lor.

Invinsii lasa lucrurile sa se intample. Invingatorii fac lucrurile sa se intample.

Invinsii isi doresc sa fie inaintea tuturor. Invingatorii ii ajuta si pe ceilalti sa inainteze.

Invinsii isi petrec timpul cu alti invinsi. Invingatorii isi petrec timpul cu invingatori – persoane care au mai mult succes decat ei.

Invinsii urmeaza definitia altora pentru succes. Invingatorii isi definesc singuri succesul.

Invinsii isi ocolesc temerile. Invingatorii isi infrunta temerile.

Invinsii isi irosesc timpul liber. Invingatorii isi folosesc timpul liber (invata sau experimenteaza ceva nou).

Invinsii vad necunoscutul ca pe un risc. Invingatorii vad rutina ca pe un risc.

Invinsii traiesc in trecut. Invingatorii traiesc in prezent pe baza lectiilor invatate in trecut.

Invinsii se declara experti. Invingatorii stiu ca inca mai au multe de invatat.

Invinsii stau cu fruntea incruntata. Invingatorii zambesc.

Invinsii cred ca invingatorii sunt norocosi. Invingatorii isi dau seama ca pe masura ce muncesc mai mult, devin mai norocosi.

Mai este ceva ce ar trebui adaugat pe lista? Tu ce calitati crezi ca fac diferenta intre oamenii de succes si ceilalti?