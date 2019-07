Motive nepotrivite pentru care sa NU iti dai demisia

Ai ajuns la concluzia ca iti doresti sa-ti schimbi locul de munca, dar iti e frica sa faci pasul?!

Adevarata dilema este dcaa nu cumva motivele care stau la baza indeciziei tale sunt neintemeiate. Iata o lista cu cele mai comune opt conceptii nepotrivite pentru care iti poate fi teama sa demisionezi:

1. Lucrurile s-ar putea imbunatati daca mai astept

Este adevarat, in timp lucrurile s-ar putea schimba in bine; dar, la fel de bine, s-ar putea deteriora.

NU poti astepta la nesfarsit ca situatia la locul de munca sa se imbunatateasca, asa ca stabilirea unui deadline te va ajuta sa nu te ascunzi in spatele acestei scuze la nesfarsit.

2. Lucrurile sunt nevaforabile pe piata fortei de munca; nu voi gasi alt job

Lucrurile sunt destul de incerte in multe companii, dar sunt locuri de munca. Daca iti doresti suficient de mult sa pleci de la actualul loc de munca, vei face tot ce este nevoie ca sa iti gasesti un altul. Acest lucru poate insemna mutarea intr-un alt oras sau urmarea unor cursuri de perfectionare, dar sunt mereu oportunitati disponibile daca esti determinat sa gasesti ceva mai bun.

3. Am un salariu bun pe care nu vreau sa-l pierd

Cu alte cuvinte, “iti vinzi sufletul” si muncesti intr-un loc unde nu iti place doar pentru bani. Nicio suma de bani nu merita sa iti petreci cea mai frumoasa perioada a vietii la un loc de munca ce te face nefericit. Daca stilul tau de viata depinde de venitul castigat, decide-te daca merita. Multi oameni au acceptat un salariu mai mic, doar pentru a-si urma visul.

4. Schimbarea locurilor de munca are un impact negativ asupra CV-ului

Daca in trecut, un singur loc de munca (in intreaga cariera!) insemna loialitate si stabilitate, acum inseamna mai mult rutina si teama de schimbare. Schimbarea de cariera demonstreaza abilitatea de adaptare si de diversificare. Schimbarea locului de munca in fiecare saptamana cu siguranta nu emana increderea, insa o diversitate in domeniile profesionale imseamna o multitudine de abilitati si aptitudini profesionale dobandite si aprofundate.

5. Am impresia ca sefii mei vor castiga daca plec

Sincer vorbind, sefii tai te vor uita imediat ce ai incheiat colaborarea, iar cand tu vei lucra bucuros la noul loc de munca, nu te va mai interesa ce cred fostii angajatori. Cel mai probabil, unicul regret cu care vei ramane va fi ca nu ai avut curajul sa faci pasul mai devreme. In plus, daca te gandesti sa tii prea mult cont de parerea altora atunci cand vine vorba de cariera ta, nu vei avea decat de pierdut.

6. Ma voi simti vinovat pentru ca seful meu este foarte de treaba

Niciodata sa nu pierzi de vedere ca este vorba de cariera si nu de viata sociala. Sefii tai ar trebui sa inteleaga ca schimbarea de cariera nu are nimic de-a face cu relatia dintre voi; iar daca nu pot accepta ca decizia ta este in totalitate o reflectie a nevoilor tale, inseamna ca nu te respecta si nu te apreciaza asa cum ar trebui.

7. Jobul meu imi ofera un statut

Acest lucru conteaza numai daca parerea celorlalti despre tine conteaza mai mult decat conceptia ta personala despre tine insuti. Valorezi atat de putin incat sa ramai pe un post care te face nefericit doar pentru ca iti ofera o anumita imagine in ochii celorlalti?

8. Nu imi place sa renunt

Sa refuzi sa demisionezi de la un job care nu iti ofera ceea ce ai nevoie doar pentru acest motiv, inseamna sa renunti la tine si la nevoile tale.