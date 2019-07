Remedii naturale impotriva insomniei

Te intorci pe toate partile, nu iti gasesti locul si cand simti ca pleoapele iti sunt grele precum plumbul deja se crapa de ziua. Da, toti mai avem din cand in cand nopti albe, insa daca ele sunt din ce in ce mai frecvente trebuie sa iei atitudine. Stresul este cauza principala, iar de el nu scapi doar cu vointa psihica, ci si cu un mic ajutor din partea unor remedii. Iata cateva:

1. Bea ceai de tei in fiecare seara

Timp de 2 saptamani bea cate o cana zdravana de ceai de tei fierbinte in fiecare seara in intervalul 21.00-22.00. Pe langa faptul ca iti imbunatateste digestia, are efecte calmante ce diminueaza tensiunea nervoasa si anxietatea. Te va ajuta sa te relaxezi si sa adormi mai repede, calitatea somnului va fi mai buna.

2. Evita dulciurile, cafeaua, ciocolata, ceaiul negru si ceaiul verde dupa ora 18.00

Zaharul iti da energie si iti creste glicemia, ceea ce iti tulbura organismul tau care are nevoie sa se deconecteze si sa se relaxeze. Cofeina si teina iti stimuleaza activitatea cerebrala in loc sa o calmeze.

3. Nu sta pe Internet inainte sa te culci

Nu esti robot sa te poti deconecta cand doresti, asa ca ora de dinainte de somn este vitala pentru un somn bun. Evita sa stai cu ochii in monitor dupa ora 21.00 si sa te expui unul flux de informatii pe care oricum le vei uita pana a doua zi dimineata. Citeste ceva ce iti place, fa o baie calda sau asculta muzica

4. Maseaza-ti picioarele

In talpi se afla toti centrii nervosi, iar prin presiune, stimulii nervosi activeaza anumite portiuni din creier, care la randul lor, elibereaza endorfine, substante chimice ce actioneaza ca un tranchilizant. Asa ca maseaza-ti talpile si picioarele pana la genunchi in fiecare seara inainte de a te aseza in pat.

5. Fa exercitii de respiratie

Asigura-te ca in camera este liniste si nimic nu te poate deranja. Inchide ochii si respira adanc pret de cateva minute in timp ce stai intr-o pozitie care nu te tine incordat. Poti incerca si 10 minute de exercitii de yoga ca sa te destinzi cat mai mult.