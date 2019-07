Vrei sa traiesti mai mult? Vezi ce si cum sa faci!

Daca te gandeai ca durata de viata se bazeaza pe genele mostenite de la parinti si bunici, ai doar partial dreptate. In timp ce genetica are cu siguranta un impact, fiecare dintre noi avem un control mai mare decat ne-am putea imagina asupra vietii noastre.

“Pana la varsta de 55 de ani, ritmul in care imbatranesti este influentat de gene doar intr-o proportie de 30%, in comparatie cu 50% atunci cand esti mai tanar, restul se datoreaza alegerilor si stilului tau de viata”, spune dr. Michael Roizen, de la wellness Cleveland Clinic. Pentru a-si da seama despre cati ani pot adauga la viata ta anumite obiceiuri, Dr. Roizen a creat testul RealAge, care utilizeaza date de la sute de studii de grupu, inclusiv la Centrul pentru Controlul si Prevenirea Bolilor si Centrul National pentru Statistica Sanitara. Cu ajutorul lui, a adunat cele mai importante obiceiuri si a estimat cat de mult ar putea fiecare dintre el sa-ti prelungeasca viata.

Adauga 2.2 ani: mergi pe jos 30 de minute pe zi

Mersul pe jos este crucial pentru mentinerea constanta a greutatii si pentru scaderea riscului de boli de inima si diabet. Uneori este dificil sa dispui de 30 de minute cursive pentru exercitii, asa ca specialistii sustin ca este la fel de util (si mult mai usor) sa mergi pe jos o jumatate de ora pe parcursul intregii zile. Un pedometru te-ar putea ajuta sa ramai mult mai motivat si mai dedicat acestui obiectiv. Cercetatorii spun ca persoanele care poarta un astfel de aparat de masura fac pana la 2000 de pasi mai multi decat cei care nu tin evidenta. “Daca ai un pedometru esti mult mai sincer cu tine si stii sigur cat de mult te misti” spune Dr. Roizen.

Adauga 5.6 ani: miscare fizica

La fel de important ca si mersul pe jos in fiecare zi timp de 30 de minute este sa-ti pui la lucru toti muschii.

100 de minute de miscare pe zi iti ofera cele mai mari beneficii de sanatate. O modalitate simpla de a face miscare: ridica-te si fa cateva exercitii in orice moment posibil, mai ales cand desfasori o activitate usor sedentara – in timpul reclamelor TV, de exemplu. O pauza de publicitate dureaza timp de 2 pana la 3 minute – destul timp pentru tine sa faci cateva genuflexiuni, sarituri rotiri de brate si trunchi.

Cercetarile arata ca oamenii sedentari prezinta un risc crescut de boli de inima. Acest lucru se datoreaza faptului ca sedentarismul permite grasimii sa circule in sange mai mult timp, impiedicand astfel HDL-ul (colesterolul “bun”) sa curete arterele.

Adauga 3 ani: mergi la culcare cu 15 minute mai devreme

Acest obicei iti va adauga pana la 7.5 ore de somn in decurs de o luna. Somul este extrem de important pentru organism, pentru in timpul acestui proces normal intregul sistem intern se reface. Lipsa sommnului poate compromite buna functionare a organismului.

Desi nevoile fiecaruia de somn sunt diferite, expertii spun ca mai putin de 7 ore pe noapte in mod constant, ar putea avea un impact negativ. Citeste si: Trucuri pentru un somn mai bun.

Adauga 1.8 ani: exercitii pentru muschi

Exercitiil cardio sunt importante, dar din moment ce exercitiile pentru muschi (ridicarea greutatilor, exercitii cu benzi de rezistenta) defineste musculatura, stimuland metabolismul pe termen lung si protejand impotriva diabetului si a bolilor de inima. Exercitiile cu greutati intaresc de asemenea si oasele, reducand riscul de osteoporoza.

Un studiu a constatat chiar ca, dupa sase luni, cu exercitii de o ora, de doua ori pe saptamana, persoane sanatoase (atat barbati dar si femei) cu varsta medie de 70 de ani, au putut sa inversese semnele de imbatranire celulara aproape de stadiul celor de 20-30 de ani.

20 de minute de exercitii, de doua ori pe saptamana ar putea avea acest efect miaculos.

Adauga 3-5 ani: spala-te pe dinti in fiecare zi

Un zambet sanatos poate insemna de asemenea o inima sanatoasa. Numeroase studii arata ca bolile parodontale si cardiovasculare sunt legate. in mod ideal, ar trebui sa te speli pe dinti dimineata si seara, dar chiar si o data pe zi este sanatos si igienic.

Adauga 14 ani: mananca sanatos

“Mancarea are un impact foarte mare asupra genelor care accelereaza sau incetinesc procesul de imbatranire”, spune dr. Roizen. Deci, ce inseamna mai exact o alimentatie sanatoasa?

Alege grasimi “bune”. Gustari precum nucile sunt mai bune decat cele care contin grasimi saturate, precum untul sau branza. Consumul zilnic de nuci (de orice fel), scade nivelul colesterolului total cu mai mult de 5% si LDL-ul (“colesterolul rau”) cu aproape 7,5%.

Consuma cel putin cinci portii de fructe si legume zilnic, cel mai bine sortimente variate. Un studiu a descoperit ca persoanele care consuma regulat o varietate de legume a redus riscul de cancer pulmonar cu 23%.

Consuma peste de doua ori pe saptamana. Cercetarile arata ca grasimile omega-3 care se gasesc in peste contribuie la combaterea bolilor de inima, accidentor vasculare cerebrale, hipertensiunii arteriale, depresiei, si chiar a unor boli precum Alzheimer si osteoporoza. Pe de alta parte, o cercetare care a implicat mai mult de o jumatate de milion de oameni a descoperit ca cei care consuma carne rosie sau produse prelucrate prezinta un risc mult mai mare de boli cardiovasculare si de cancer.

Adauga 8 ani: fa mai mult sex cu partenerul tau

O relatie sanatoasa face bine atat trupului cat si sufletului. Persoanele implicate intr-o relatie stabila monogama sunt considerabil mai sanatoase decat cele care sunt nefericite sau inactive sexual.