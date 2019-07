Care sunt misterele la un interviu de angajare?

Daca te pregatesti sa mergi la un interviu de angajare sau doar studiezi piata de recrutare, trebuie sa stii cate lucruri pe care angajatorii nu le lasa la vedere de obicei. De exemplu, poate nu ai crede ca este adevarat, insa astazi mai mult conteaza sa fii o persoana placuta decat expert in domeniu sau ca tu esti cel care trebuie sa puna intrebarile mai grele angajatorului. Iata cinci lucruri pe care recrutorii le stiu, dar candidatii nu le-au auzit niciodata.

1. Daca ai abilitati de baza, ramane sa mai fii placut

Acest lucru inseamna ca si studentii cu note mai mici au sanse la fel de mari ca premiantii sa reuseasca in viata. De exemplu, cel mai talentat si mai destept inginer nu va ajunge neaparat sef pe tehnologie intr-o companie, ci, mai degraba, pozitia de top si-o va adjudeca persoana cea mai admirata si cu o personalitate placuta.

Desigur, calificarile de baza raman importante si candidatul poate fi considerat fezabil, insa succesul este dictat mai adesea de capacitatea unei persoane de a influenta, de a asculta activ si de a raspunde in mod corespunzator, precum si de a se face acceptata de colegi si superiori.

Pentru a fi cat mai placut, iti recomandam cartea “Secretele succesului. Cum sa va faceti prieteni si sa deveniti influent” – Dale Carnegie.

2. Oamenii de HR nu sunt atat de importanti in ierarhie cand vine vorba de recrutare

Cand esti in postura de candidat, tebuie sa stii ca persoana care chiar are ultimul cuvant este managerul departamentului de recrutare sau seful departamentului pe care il tintesti.

Seful departamentului de recrutare ia decizia. El stabileste cine va fi intervievat, salariile, candidatii alesi, cat si firmele de recurtare cu care lucreaza. Trebuie sa stii ca daca esti placut de seful pe recrutare, ai circa 90% sanse sa iti adjudeci jobul.

3. Poti negocia si poti face cunoscute si alte oferte pe care le ai

Marea temere a celor mai multi dintre candidati este sa nu il deranjeze cu ceva pe viitorul angajator, daca acestia afla ca merg la mai multe interviuri sau daca afla cati bani isi doresc sa castige. Pe segmentele din piata muncii unde oferta de joburi este mai mare decat numarul candidatilor, cei aflati in cautarea unui loc de munca au chiar mai multa putere decat angajatori.

Astfel ca viitorii angajati trebuie neaparat sa isi negocieze salariile si sa fie vorbeasca despre celelalte oferte pe care le-au mai primit si care sunt termenele limita pana la care trebuie sa aleaga una dintre variante.

Daca stii cum sa pui problema, poti chiar sa ii cresti dorinta angajatorului de a te avea in echipa si sigur el nu te va cataloga drept lacom sau dezinteresat. Ceea ce ii spui tu, de fapt, reflecta peisajul competitiv al fortei de munca, in care firmele trebuie sa se lupte pentru talente.

4.Trebuie sa il intervievezi, la randul tau, pe angajator

In general, candidatii sunt atat de speriati ca vor putea pierde locul de munca sau ca angajatorii vor crede ca sunt disperati sa obtina acel job ca nu prea spun ce gandesc. Aceasta atitudine le poate scadea sansele la succes la locul de munca, chiar daca obtin jobul si un salariu bun, pentru ca au acceptat conditii cu care nu erau de acord.

De aceea este extrem de important sa fii un bun comunicator la interviul de angajare, sa obtii raspunsurile de care ai cu adevarat nevoie de la angajator, punand intrebari specifice si detaliate. Pana la urma, in cadrul acelei companii iti poti petrece urmatorii cativa ani.

Mai mult, chiar daca pui intrebarile potrivite si auzi toate raspunsurile corecte, tot trebuie sa verifici si singur, intrebandu-i ce te intereseaza pe cei din jur.

Iata cateva intrebari pe care le poti adresa angajatorului la interviu:

-care este filosofia ta management? Care sunt cele mai mari provocari in relatia cu echipele de conducere sau cu subordonatii?

-care este viziunea/planul/viitorul acestei echipe/companii?

-care sunt cele mai mari provocari cu care te confunti in mediul actualal pietei/ al peisajului competitiv/ al dinamicii interne.

Mergi la interviuri, chiar daca nu esti nevoit

Loialitatea, teama, lenea sau chiar aroganta ii determina pe multi sa nu se uite la ofertele care le stau la dispozitie. Adica si atunci cand headhunterii ii suna si le propun joburi care le pot aduce mai multi bani sau care i-ar putea propulsa in cariera, acestia le refuza, iar in acele posturi ajung adesea oameni mai putini pregatiti.

Acest fenomen le afecteaza in special pe femei, care sunt angajati mai loiali si, in acelasi timp, se tem sa nu fie descoperite. Specialistii le sfatuiesc in special pe femei sa iasa din birouri si sa mearga la interviuri, sa traiasca aceste experiente, chiar daca nu sunt nevoite sa iti schimbe locul de munca.

sursa wall-street.ro