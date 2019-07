Pentru cine pregateste ministrul Finantelor amnistia fiscala? Pentru companiile de stat cu pierderi imense cauzate de salariile fabuloase platite angajatilor si de contractele cu “baieti destepti”. Acestea nu doar ca sunt mult mai mari decat in mediul privat, dar sunt si in crestere accelerata in ultimii ani.

Companiile unde statul este actionar majoritar cheltuie mult mai mult pentru servicii discretionare si salarii comparativ cu firmele private.

Ponderea costurilor din categoria „alte cheltuieli de exploatare” (subcontractare, servicii prestate de terti „baietii destepti”) reprezinta 34,1% in anul 2017 pentru companiile de stat. Prin comparatie, in urma cu 5 ani, aceste cheltuieli reprezentrau doar 23% din totat. In mediul privat, cletuielile de exploatare insumeaza 19,8% din total, precizeaza Iancu Guda.

De asemenea, ponderea cheltuielilor cu salariile in totalul cheltuielilor de exploatare este de 20,1% in anul 2017 in cazul firmelor de stat (comparativ cu 12% acum zece ani) vs. 19,8% in cazul firmelor private.

Intr-o analiza anterioara, analistul citat mentiona ca, la finalul lui 2017, companiile unde statul este actionar majoritar inregistrau pierderi de aproape 1,7 miliarde de lei, in crestere cu 32% fata de anul anterior.

Totalul pierderilor inregistrate in ultimul deceniu de catre companiile unde statul este actionar majoritar sunt de aproape 13 miliarde de lei, aproximativ cat deficitul fiscal inregistrat in primul semestru al acestui an. Singura perioada din ultimul deceniu in care companiile de stat au fost profitabile este 2013–2014.

Ministrul Finantelor Publuce, Eugen Teodorovici, a anuntat, in urma cu aproximativ o luna detaliile amnistiei fiscale, denumita, insa, “restructurare financiara”. Desi a recunoscut ca ideea a pornit de la datoriile foarte mari inregistrate de companiile de stat, Teodorovici sustine ca si firmele private vor avea numeroase avantaje. Pentru a “indulci” masajul, avand in vedere ca mediul privat a primit cu reticenta aceasta masura (cei care platesc la timp sunt revoltati de aceste facilitati acordate periodic celor rau-platnici), ministrul Finantelor a promis bonificatii pentru contribuabilii corecti. Acestea din urma, insa, sunt doar la nivel declarativ, in timp ce pentru amnistie exista, deja, un proiect publicat pe site-ul Ministerului.

sursa wall-street.ro