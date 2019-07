Doar 1 din 7 firme si-a dezvoltat activitatea in ultimii doi ani

Situatia financiara a firmelor romanesti s-a inrautatit in ultimii doi ani, in ciuda cresterii economice inregistrata de tara noastra in aceeasi perioada. Doar una din sapte si-a amplificat activitatea, iar jumatate se confrunta cu probleme. Cea mai importanta dificultate reclamata este legata de forta de munca, procentul celor care se plang de greutatea cu care isi gasesc angajati crescand cu aproximativ 12 procente de la un an la altul.

Mediul de afaceri din Romania s-a imbunatatit treptat dupa criza financiara din 2010, insa, in ultimii doi ani, trendul s-a inversat cel putin in privinta intreprinzatorilor care considera ca mediul de business este favorabil, atrag atentia reprezentantii Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR).

In 2010, aproape 80% din reprezentantii IMM-urilor considerau ca mediul de afaceri este stanjenitor in Romania. In 2019, procentul a scazut sub 23%, reiese din Carta Alba a IMM-urilor 2019.

In schimb, in editia din acest an se remarca o scadere a numarului de antreprenori care considera favorabil mediul de business, de la aproape 31% in 2018 la 28% in 2019. In acelasi timp, aproape jumatate dintre oamenii de afaceri chestionati au o perceptie neutra cu privire la mediul economic.

Daca analizam evolutiei activitatii firmelor, reiese mult mai clar aceasta inversare de trend. In ultimii doi ani, 10% din firme s-au confruntat cu o situatie falimentara, iar aproape 40% si-au redus activitatea. Asadar, jumatate din firmele mici si mijlocii au avut probleme financiare in ultimii doi ani, a precizat presedintele de onoare al Consiliului, Ovidiu Nicolescu.

In aceeasi perioada, doar una din 7 firme (14,3%) si-a amplificat activitatea, iar 36% si-au mentinut parametri de functionare.

Iar problemele cu care se confrunte firmele mici din Romania sunt, in mare, aceleasi de multa vreme. Anul acesta, insa, a capatat amploare una mai putin presanta in anii trecuti, respectiv angajarea, pregatirea si mentinerea personalului. Peste 57% dintre intreprinzatori au mentionat aceasta problema in cadrul cercetarii din acest an, plasand-o, astfel, pe primul loc in preocuparile firmelor. Anul trecut, mai putin de 46% din antreprenori reclamau probleme legate de forta de munca.

Pe locul doi se afla dificultatile legate de biroctarie (49%), urmate de cele privind inflatia (47%), concurenta neloiala (45%), scaderea cererii interne (45%), cresterea cheltuielilor salariale (43%) si fiscalitatea excesiva (42%).

Dintre acestea, birocratia, inflatia si cresterile salariale acordate angajatilor de la stat, care pun o presiune sporita asupra sectorului privat, sunt generate de Guvern, spune Ovidiu Nicolescu.

Dar si finantarea ramane o problema cheie a firmelor. Romania este singura tara din Uniunea Europeana in care firmele se autofinanteaza masiv (pentru 70% dintre ele este principala sursa de finantare). Doar 25% dintre societatile analizate se finanteaza prin credit bancar.

“Cand apelam foarte putin la creditare, inseamna ca nu ne dezvoltam. Autofinantarea, de regula, nu poate sa produca progres substantial. Autofinantarea te ajuta sa te mentii sau sa nu mori. Va trebui gasita o solutie ca aceasta creditare sa creasca”, a subliniat reprezentantul CNIPMMR.

In opinia sa, nivelul ridicat al dobanzilor si comisoanelor platite de firmele din Romania (in comparatie cu cele din alte state europene) reprezinta o problema care trebuie remediata.

Pentru urmatorii doi ani, IMM-urile isi propun sa se extinda modarat (aproape 57%) sau accelerat (11%), procente care arata un optimism incurajator al intreprinzatorilor romani. Pe de alta parte, unul din trei antreprenori isi propune sa isi diminueze activitatea, sa vanda sau chiar sa inchida afacerea, procent care, in opinia reprezentantului Consiliului, este “destul de mare”.

Lucrearea “Carta Alba a IMM-urilor 2019” contine si o serie de masuri care ar trebui luate pentru imbunatatirea mediului de afaceri (81 la numar) si dezvoltarea IMM-urilor (56 de masuri).

Dintre acestea Ovidiu Nicolescu a evidentiat doar patru, respectiv reducerea birocratiei si a sarcinii fiscale, aplicarea testului IMM (care este prevazut de lege, dar nu se face sau se face formal), reducerea cu 10% a procedurilor administrative si reducerea cu minim 25% a numarului de plati fiscale pentru intreprinzatorii din Romania (acesta este de peste 3 ori mai mare decat media UE si presupune un efort suplimentar pentru o firma, care nu se justifica, si cheltuieli in plus).

Reprezentantul CNIPMMR a tinut sa precizeze faptul ca, din cele 4 directii propuse, 3 nu implica costuri, ci implica doar vointa politica si profesionalism in administratie.

Solutiile sunt la indemana. Ne lipseste vointa!

