Limitarea plafonului de TVA 5% pentru tranzactii pana la 450.000 lei

In continuare ramane o problema limitarea plafonului de TVA de 5% pentru tranzactii pana la 450.000 lei care desparte piata in doua. Proiecte si proprietati medium si upper-medium pana in acest plafon se tranzactioneaza in crestere fata de anul trecut. In schimb, tranzactiile intre 100.000 si 130.000 euro + TVA se realizeaza greu, pentru ca intr-adevar este frustrant pentru clientii cumparatori sa plateasca o diferenta asa de mare de TVA, de la 5% la 19%, spune Daniel Tudor, CEO & founder, The Concept & Heritage-Properties.

„O solutie practica este sa ne intalnim undeva la jumatate. In loc de TVA diferentiat de 5% si 19%, in functie de un plafon, mai bine sa fie 10% pentru toate tranzactiile indiferent de valoare sau de tipul proprietatii. Modelul este folosit cu succes in Spania, unde TVA de baza este 21%, in timp ce pentru tranzactiile cu proprietati noi este redus la 10%”, apreciaza Daniel Tudor.

Astfel, o piedica reala pentru cumparatorii de locuinte cu trei-patru camere din Timisoara, Cluj-Napoca sau Bucuresti este TVA-ul de 19% la achizitiile de peste 450.000 de lei. O alta solutie, cu predictibilitate pe termen lung ar putea fi cresterea progresiva a plafonului cu 50.000 de lei anual, de la 450.000 de lei in prezent, in paralel cu majorarea TVA-ului redus cu 1 punct procentual pe an, de la 9%.

In spatele cresterilor din imobiliare in ultimii ani stau multe povesti de succes, spune seful The Concept, iar „cu ajutorul lor, standardul de viata si de locuire in Romania se schimba in bine, vazand cu ochii”. Dar, „multi se asteptau sa vina o criza majora si dorinta lor de a avea dreptate i-a scos pe diverse canale, pe unii chiar foarte vocal. Spre fericirea noastra, cei care ne dorim prosperitate, realitatea este ca standardul acestei tari creste accelerat si in ritmul acesta va prinde din urma tari din vest. Se poate si aici!”.

In opinia sa, piata imobiliara este reflexia exacta a acestui standard, cu o crestere deloc surprinzatoare, chiar si in acest an. „Desi asteptat de vocile rele ca un moment de turnura, iata ca nu este asa”. In principal, cei care anuntau o potentiala noua criza indicau drept sursa cresterea expunerii bancilor prin Prima Casa si politica de tipul „wage led growth” din ultimii ani ai Guvernului.

„Wage Led Growth naste riscuri economice importante spre comparatie cu Productivity Led Growth”. Dar, „anul 2019 a inceput foarte bine in privinta numarului de tranzactii. In trimestrul doi, Pastele si alegerile europarlamentare i-au facut pe cumparatori sa isi mute temporar focusul si sa amane deciziile de cumparare. Interesul acestora revine insa rapid acum, in trimestrul al doilea, pe baze calitative: interes mai mare catre proiectele si proprietatile de calitate si o scadere a interesului si a pretului in ansamblurile rezidentiale facute la standard slab de calitate si in locatii cu infrastructura precara”, arata Daniel Tudor.

Anotimpul verii vine cu cereri mai multe pe zona de clienti si proiecte premium, crestere deja vizibila pe divizia noastra premium, care gestioneaza ansambluri si proprietati destinate clientilor high-end”.

„Din fericire pentru piata imobiliara cresterea din acesti ani a fost mult mai sustenabila decat cresterea din 2006-2008 (“skyrocketting”). Prin urmare ambele scenarii (si de crestere mai departe, dar si de potentiala scadere), sunt mai safe, doar de cateva procente +/-. Sunt zone in piata rezidentiala care prezinta riscuri de scadere mai mare. Spre exemplu, proiectele care nu au acces bun la infrastructura de transport (atat in comun, ex.:metrou, cat si transport individual datorita drumurilor proaste, zonele amenajate prost in planul urbanistic), zone cu infrastructura de utilitati deficitara (ex.: canalizare precara, caderi de tensiune), proiecte care nu au facilitati de bun simt pentru clienti, dar in schimb au preturi nejustificat de mari”, spune fondatorul The Concept.

In schimb, „proprietatile in zone bune sunt “self-sustainable” si in continuare vor avea cresteri datorita cererii mari, preturilor de constructie care de asemenea cresc si datorita preferintei clientilor pentru o calitate a vietii mai buna (chiar si in dauna unor sume de bani mai mari platite). So, piata imobiliara devine matura, pe principii de competitivitate corecte”.

El mai arata ca „un rol foarte important in cazul ansamblurilor rezidentiale il vor avea strategia de marketing si vanzari, managementul echipelor de vanzari, profesionalismul oamenilor folositi in proces. Vanzarile in general, inclusiv in real estate, se fac emotional. Cumperi de la oameni care iti inspira incredere. Prin urmare, sfat pentru dezvoltatori: folositi echipe profesioniste si focusate si nu mai credeti ca le puteti face singuri pe toate”, conchide Daniel Tudor.

