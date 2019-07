Romanii de la Connections intra pe piata din Asia

Connections, lider pe piata de digital transformation din Romania, Bulgaria si Serbia anunta intrarea pe piata din Asia, cu servicii de Robotic Process Automation si software development.

”Zona ASEAN are un apetit deosebit pentru startup-uri fintech, piata este reglementata foarte strict, exista un specific local al modului de networking, care trebuie asumat si deprins, precum si preferinta catre abordarea top-down, respectiv selectia relatiilor utile si a resurselor adecvate, inainte de a incepe efectiv activitatea. Zona ASEAN este un important pol financiar al lumii, o zona cu puternice industrii manufacturiere, de transport si logistica, asadar potentialul este enorm in zona automatizarii proceselor de business. In urmatorii patru ani, estimam vanzari de aproximativ 3 milioane de euro din RPA si software development”, explica decizia Bogdan Florea, fondator Connections si Vicepresedinte ANIS.

Connections isi va incepe activitatea printr-un birou de vanzari in Taipei (Taiwan), condus de canadianul Grant Caldwell, CEO-ul desemnat de companie pentru a conduce operatiunile din regiune.

“Suntem increzatori in aceasta extindere. Cu siguranta vor exista provocari, de la limba pana la modul de a face business, dar in lumea globala in care traim, tehnologia e un liant. In plus, suntem bine pozitionati in ecosistemul de intelligent automation, avem expertiza dovedita in Romania, CEE si Middle East, ne dorim sa intram pe piete noi si avem motivatia necesara sa o facem. Cu biroul din Asia ne vom concentra pe proiecte in zona de operatiuni din industrii precum finante, logistica, productie si transport”, mai adauga Bogdan Florea.

Connections este lider pe piata de digital transformation din Romania, avand 300 de angajati, birouri in Bulgaria, Serbia si planuri de extindere la nivel global.

Iar clientii Connections sunt companii globale si companii medii romanesti din industrii precum Banking, FMCG, Oil & Gas, Telecom si Retail. Incepand cu luna iulie 2018 Connections a semnat un parteneriat cu UiPath, platforma de Enterprise Robotic Process Automation (RPA) cu cel mai rapid grad de adoptie la nivel mondial, alaturi de care a implementat deja cu succes procese de automatizare robotizata in industrii cheie. Totodata Connections a investit peste 200.000 euro in dezvoltarea unei platforme fintech de open banking menita sa integreze API-urile puse la dispozitie de bancile din Romania, odata cu aplicarea directivei Revised Payment Service Directive (PSD2), care obliga bancile sa dea acces la informatii privind conturile bancare de plati accesibile online, unor terte parti care isi pot dezvolta servicii de informatii, plati si alte servicii financiare catre clientii bancilor. Connections a incheiat anul 2018 cu o cifra de afaceri de 5,5 mil euro.

sursa wall-street.ro