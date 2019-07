Teraplast si-a marit profitul net cu 40%

Grupul TeraPlast a inregistrat o crestere cu 23% a cifrei de afaceri in primul semestru al acestui an, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, in vreme ce profitul net a urcat cu 39%, la 14,6 milioane lei.

Evolutia pozitiva a cifrei de afaceri, de la 338 milioane de lei, la peste 416 milioane de lei, se datoreaza cresterii prezentei regionale, dezvoltarii portofoliului de clienti, precum si extinderii retelei de distributie, se mentioneaza intr-un comunicat de presa al companiei.

In aceeasi perioada, profitul operational (EBITDA) a crescut cu 26%, de la peste 28 milioane lei la peste 35 milioane lei, continuand trendul ascendent pe care s-a inscris Grupul in ultimii ani.

„Rezultatele inregistrate in primele sase luni sunt in concordanta cu proiectiile noastre de continuare a evolutiei ascendente si a strategiei de imbunatatire a marjei, asumata inca de anul trecut. Daca in 2018 ne-am concentrat pe consolidarea business-urilor nou intrate in Grup, anul acesta ne-am propus crestere sustinuta, prin extinderea prezentei regionale si dezvoltarea capacitatilor de productie, in cadrul unui plan ambitios de investitii” a declarat Ioana Birta (foto), director financiar al Grupului TeraPlast.

Cea mai buna performanta, in primele sase luni ale acestui an, a fost obtinuta de compania TeraPlast, aceasta inregistrand o crestere de 28% fata de primul semestru al anului trecut ca urmare a performantelor liniei de business Instalatii, in contextul evolutiei pozitive a proiectelor de infrastructura. Afacerile companiei, au crescut la peste 167 milioane de lei, in timp ce EBITDA a ajuns la peste 15 milioane de lei, cu 37% mai mult fata de primul semestru din 2018. La cele 15 milioane de lei se adauga aproape 1 milion de lei EBITDA realizata de TeraPlast Recycling in trimestrul 2, odata cu transferul acestui business din TeraPlast, timp in care toata productia de PVC reciclat a fost folosita de TeraPlast SA pentru liniile Instalatii si Profile de tamplarie.

Vanzarile pe linia de business de tigla metalica au crescut la peste 105 milioane de lei, fata de peste 82 milioane de lei in primele sase luni din 2018. Compania Wetterbest a inaugurat in luna iunie un nou showroom in orasul Brasov, iar lucrarile la noua unitate de productie din judetul Prahova sunt in plina desfasurare. Noua fabrica va creste capacitatea anuala de productie la peste 10 milioane de metri patrati de tigla metalica. Odata cu deschiderea acestei noi unitati de productie, compania estimeaza, de asemenea, si o imbunatatire a profitabilitatii.

Panourile sandwich au adus Grupului TeraPlast venituri de peste 130 milioane de lei in primele sase luni, cu 18% mai mult decat in aceeasi perioada a anului trecut. TeraSteel, care si-a consolidat cota de piata in Balcani cu ajutorul unitatii de productie din Serbia, mizeaza pe o crestere a cotei de piata ca urmare a dinamicii sectorului de constructii civile si industriale. Compania si-a propus pentru acest an extinderea prezentei regionale, prin cresterea retelei de distributie in toate tarile in care activeaza.

Fabrica TeraGlass se afla intr-un proces de reorganizare in acest an. Este vorba de un proiect co-finantat prin schema de ajutor de stat, in valoare totala de 16,6 milioane de lei, la finalul caruia fabrica va beneficia de un flux de lucru complet automatizat pentru productia ferestrelor si usilor din PVC. Productia pe noile linii va incepe la inceputul anului 2020, iar compania isi propune o crestere semnificativa a vanzarilor pentru urmatorii doi ani atat pe piata externa, cat si pe piata interna.

Grupul TeraPlast are in derulare in acest an investitii de peste 109 de milioane de lei, pentru extinderea capacitatilor de productie, modernizarea echipamentelor, mentenanta si diversificarea portofoliului de produse. Parte din acestea sunt cofinantate prin schema de ajutor de stat.

sursa wall-street.ro