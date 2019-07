BCR, pe pierdere in primul semestru din 2019

Banca Comerciala Romana (BCR) a inregistrat, in primele sase luni din acest an, o pierdere neta de 20,8 milioane de lei (4,4 milioane de euro), cauzata de constituirea unui provizion exceptional legat de activitatea BCR Banca pentru Locuinte. In aceeasi perioada, profitul operational a crescut cu 10,9% comparativ cu primul semestru din 2018, ajungand la 822 milioane de lei (173,3 milioane de euro), se arata intr-un comunicat al bancii.

Venitul net din dobanzi a crescut cu 15,4%, pana la 1,11 miliarde de lei (234,1 milioane de euro), de la 962,3 milioane de lei (206,7 milioane de euro) in S1 2018, pe fondul unui mediu cu rate ale dobanzilor mai mari, cat si al cresterii creditelor si depozitelor clientilor.

In aceeasi perioada, venitul net din comisioane a urcat cu 5,6%, la 369 milioane de lei (77,8 milioane de euro), mai ales ca urmare a unor venituri mai mari din comisioane generate de activitatile de creditare si asigurari.

Rezultatul net din tranzactionare a scazut cu 13,3%, pana la 162,9 milioane de lei (34,4 milioane de euro).

Venitul operational a crescut cu 9,6% pana la 1,7 miliarde de lei (356,4 milioane de euro), determinat in principal de veniturile nete din dobanzi inregistrate pe fondul unui mediu cu rate ale dobanzilor mai mari, cat si al cresterii creditelor si depozitelor clientilor.

Cheltuielile administrative generale in S1 2019 au atins valoarea de 868,2 milioane de lei (183 milioane de euro) in crestere cu 8,4% fata de aceeasi perioada din 2018, mai ales ca urmare a contributiei anuale mai mari la fondul de garantare a depozitelor in anul 2019.

Astfel, raportul cost-venituri s-a imbunatatit la 51,4% in S1 2019, fata de 51,9% in S1 2018.

Segmentul de creditare al bancii a urcat cu 8%, in primele sase luni ale anului. Creditele noi acordate in modeda locala pentru persoane fizice si microintreprinderi au insumat peste 3,5 miliarde de lei(745 milioane de euro), in principal datorita creditelor de nevoi personale.

“Generarea de credite noi a fost constransa de regulile mai stricte cu privire la gradul de indatorare (DTI) aplicat incepand cu luna ianuarie 2019, acesta avand un impact mai mare asupra creditelor ipotecare”, se subliniaza in comunicat.

In zona corporate, banca a aprobat credite noi in valoare de 3,6 miliarde de lei (761 de milioane de euro) in S1 2019.

Stocul de finantari acordate sectorului IMM (inclusiv subsidiara BCR Leasing) a crescut cu 16% comparativ cu nivelul de anul trecut, atingand valoarea de 5,8 miliarde de lei (1,2 miliarde de euro) la data de 30 iunie 2019.

Segmentul Real Estate a crescut in mod semnificativ, cu 48,2% in comparatie cu aceeasi perioada a anului trecut, ca urmare a noilor proiecte de constructii de birouri si spatii comerciale finantate in ultimul an.

Depozitele clientilor au crescut cu 0,6% pana la 55,4 miliarde de lei (11,7 miliarde de euro), la 30 iunie 2019, fata de 55,1 miliarde de lei (11,8 miliarde de euro) la data de 31 decembrie 2018, fiind determinate de cresterea depozitelor din retail.

In primul semestru al anului 2019, BCR a accelerat procesele de digitalizare si simplificare operatiuni. Platforma George a ajuns la 600.000 de utilizatori, persoane fizice si microintreprinderi.

