Cum trebuie sa-ti amenajezi spatiul de birou atunci cand lucrezi de acasa

Pentru cei care au ales sa se transforme in freelanceri sau antreprenori, primul birou odata ce au iesit din campul muncii ca angajati este de obicei cel de acasa. Indiferent cum alegi sa lucrezi, de acasa, de la sediul unei firme sau dintr-un hub profesional, un lucru nu se va schimba niciodata: mediul inconjurator te poate ajuta sa fii mai performant, mai atent si mai concentrat ca sa-ti poti duce planurile la bun sfarsit in fiecare zi.

-Investeste intr-un scaun de calitate

Multi se concentreaza de obicei sa-si achizitioneze un birou spatios si elegant, insa ceea ce conteaza cel mai mult, mai ales cand jobul implica sa stai cel putin opt ore in fiecare zi, este scaunul de birou. De aceea, este foarte important ca in primul rand sa investesti intr-un scaun de calitate, ca sa poti lucra avand postura corecta la birou. Un studiu citat de jurnalistii americani de la NBC News arata faptul ca o postura incorecta poate provoca probleme musculare severe, ceea ce duce la o capacitate redusa de concentrare, dar si o stare de iritare crescuta. De asemenea, este important ca in fiecare zi cand te pui la birou sa iti iei un minut ca sa iti ajustezi corect scaunul pentru o postura cat mai confortabila,

-Creeaza-ti conditiile perfecte de lucru

Daca lucrezi cu un calculator care sta mai mereu pornit, probabil ai sesizat faptul ca atmosfera din birou deseori devine sufocanta, ceea ce te poate afecta si pe tine. Cum calitatea aerului din spatiul tau de lucru este esentiala pentru o productivitate mai buna, trebuie sa te asiguri ca aerisesti zilnic locul in care lucrezi, ca ai o zona verde, cu plante naturale in birou, pentru o mai buna oxigenare a spatiului. Nu in ultimul rand, este important sa iti montezi si un purificator de aer, care te va ajuta sa elimini particule de praf, bacterii si virusuri care tind sa ramana chiar si atunci cand faci constant curat in locuinta.

-Pune-ti biroul langa o sursa de lumina naturala

Lumina artificiala poate fi extrem de obositoare pentru ochi si pentru creier. Daca nu esti una dintre persoanele care dau cel mai bun randament lucrand pe timpul noptii, ziua ar trebui sa te asiguri ca biroul beneficiaza de multa lumina naturala. Evita draperiile si alege o camera ca are ferestre mari.

-Delimiteaza clar spatiul personal de spatiul de lucru

Potrivit unui studiu Stanford, preluat de catre publicatia americana Inc, munca de acasa vine cu beneficii atat de productivitate pentru tine, cat si avantaje pentru o firma care le permite angajatilor sa munceasca de la distanta. In primul rand, reduce rata angajatilor care intarzie la munca, dar si stresul provocat de timpul pierdut de acestia in trafic. Apoi, cand lucrezi de acasa iti vei lua pauze mai mici si mai scurte, insa vei termina treaba mai repede, reusind sa te bucuri mai mult de timpul liber, iar un ultim efect pozitiv este cheltuiala redusa cu transportul. In ciuda tuturor acestor beneficii, daca alegi sa lucrezi in acest fel este foarte important sa stii cum sa-ti delimitezi zona profesionala de cea personala. De aceea, este recomandat sa ai o camera separata transformata intr-un birou care sa reprezinte spatiul tau profesional de lucru. Te va ajuta sa te conectezi mai usor la sarcinile pe care le ai de dus la bun sfarsit, fara sa te distraga alte elemente personale.

-Ia in calcul ca vei primi clienti sau parteneri in vizita

Salile de conferinta sunt utile intr-o firma mare. Cand lucrezi de acasa, trebuie sa ai in vedere faptul ca uneori vei primi in vizita clienti sau parteneri, iar datoria ta este sa le oferi un minimum de confort, insa intr-un mediu profesional.

sursa wall-street.ro