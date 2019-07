DKV vrea sa faca anul acesta in Romania 360 MIL. euro

DKV Euro Service Romania, cel mai mare furnizor independent de carduri de combustibil din Europa si unul dintre liderii pietei in Romania, se asteapta anul acesta la o cifra de afaceri de 360 milioane euro in urma serviciilor pe care le ofera.

Compania a finalizat anul 2018 cu o cifra de afaceri de 337 milioane euro, in crestere cu 17% fata de anul precedent si cu 11% mai mult decat estimarea prevazuta initial.

DKV va asigura suport pentru tranzitia usoara in cazul schimbarilor ce vor surveni de la 1 decembrie asupra taxei de drum din Cehia, iar incepand cu 1 aprilie clientii beneficiaza de optiunea achitarii taxei de drum din Cehia, iar incepand de la 1 aprilie clientii beneficiaza de optiunea achitarii taxei de drum din Serbia in regim postpay.

Anul acesta, compania a ajuns la peste 100.000 de puncte de acceptare in 42 de tari europene. In Romania, clientii DKV au o retea de peste 800 de statii.

DKV face parte din DKV MOBILITY SERVICES Group, avand aproximativ 1.000 de angajati. In anul 2018, grupul a realizat o cifra de afaceri de 8,6 miliarde de euro si si-a desfasurat activitatea in 42 tari. Actualmente, peste 200.000 de clienti utilizeaza 3,7 milioane DKV CARD-uri si dispozitive on-board. In anul 2018, DKV CARD a fost desemnat pentru a 14-a oara consecutiv drept cea mai buna marca la categoria carduri de alimentare si de service.

