eJobs introduce optiunea care triaza candidatii recomandati angajatorilor

Platforma de recrutare eJobs Romania lanseaza optiunea care aduce candidatii la angajatori, in functie de relevanta lor pentru job, pentru a usura munca acestora din urma. Functionalitatea se va dovedi utila mai ales in randul recrutorilor care trebuie sa aleaga candidati din randul a mii de aplicati.

Daca pentru candidati una dintre cele mai mari provocari este sa gaseasca un job care sa le ofere salariul dorit, oportunitati de dezvoltare sau sa aiba biroul cat mai aproape de casa, pentru angajatori, una dintre principalele probleme cu care se confrunta atunci cand incep procesul de recrutare este legata de timpul indelungat pe care il petrec pana gasesc candidatii potriviti pentru joburile pe care le au deschise.

Astfel, optiunea denumita Candidate Fitness, prin intermediul inteligentei artificiale, va sorta candidatii care aplica pentru un anumit loc de munca in functie de relevanta si gradul lor de compatibilitate cu jobul respectiv.

” Primii candidati pe care ii vor vedea (angajatorii – n.red) cand posteaza un job de programator, de exemplu, vor fi persoane cu experienta sau pregatire in IT. Nu vor mai fi cazuri in care un sofer sau un agent de vanzari sa apara printre primele sugestii pentru un job in IT, ca sa continuam exemplul – una dintre marile probleme cu care se confruntau recrutorii pana acum”, spune Bogdan Badea, CEO eJobs Romania.

Cautarea clasica pe eJobs.ro a primit un upgrade inteligent care detecteaza instant daca anuntul unei companii se potriveste cautarii unui candidat, indiferent daca jobul respectiv contine termenii cautati sau doar termeni din acelasi camp semantic. Practic, acum, joburile unui angajator apar ca recomandari in anunturi similare, astfel incat sa ajunga mai usor la candidatii potriviti.

Atunci cand este calculat gradul de similitudine dintre aplicanti si anuntul de angajare sunt urmarite experientele anterioare ale candidatilor, timpul petrecut lucrand la fiecare job, abilitatile acestora, limbile straine cunoscute, dar si alte informatii relevante care sunt comparate cu cerintele anuntului.

Peste 4,5 milioane de aplicari au fost inregistrate in prima jumatate a anului pe eJobs.ro. Topul celor mai cautate domenii de catre candidati a fost condus de comert / retail, locul al doilea fiind ocupat de sectorul de prestari servicii. Urmatoarele cele mai cautate joburi sunt cele din banking si servicii financiare, intr-o schimbare de pozitii fata de primul trimestru al acestui an, cand bankingul ocupa a doua pozitie in top. In crestere fata de anul trecut se afla si IT-ul, care a adunat, din in perioada ianuarie-iunie aproape 500.000 de aplicari.

Lansata in 1999, eJobs este prima platforma de recrutare lansata in Romania si apartine companiei Ringier Romania. Are un numar de peste 4 milioane de CV-uri, mai mult de 2 milioane de utilizatori unici lunari si 7.000 de CV-uri actualizate zilnic. Compania a avut, in 2018, o cifra de afaceri de 42,6 milioane de lei si un profit net de 19,5 milioane de lei, potrivit datelor Ministerul de Finante.

sursa wall-street.ro