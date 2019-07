Romania a ajuns sa aiba 352.000 de someri

Numarul somerilor (in varsta de 15-74 ani) estimat pentru luna iunie a anului 2019 a fost de 352.000 de persoane, in crestere fata de luna precedenta (351.000 de persoane), dar in scadere fata de aceeasi luna a anului anterior, cand se inregistrau 379.000 de persoane fara un loc de munca, arata datele Institutului National de Statistica.

Astfel, in luna iunie 2019, rata somajului in forma ajustata sezonier a fost de 4,0%.

Pe sexe, rata somajului la barbati a depasit-o cu 1,1 puncte procentuale pe cea a femeilor (valorile respective fiind 4,4% in cazul persoanelor de sex masculin si 3,3% in cazul celor de sex feminin).

Pentru persoanele adulte (25-74 ani), rata somajului a fost estimata la 3,1% pentru luna iunie 2019 (3,6% in cazul barbatilor si 2,5% in cel al femeilor).

Numarul somerilor in varsta de 25-74 ani reprezenta 73,7% din numarul total al somerilor estimat pentru luna iunie 2019.

sursa wall-street.ro