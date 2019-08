1 din 8 copii romani, nascuti de o mama care nu a implinit inca 20 de ani

Majoritatea copiilor nascuti (92%) in statele membre ale Uniunii Europene erau adusi pe lume in 2017 de femei cu varste intre 20 si 39 de ani si doar 4% de femei sub 20 de ani. In Romania, insa, de trei ori mai multi copii sunt nascuti de mame care nu au implinit 20 de ani.

Doar in Romania si Bulgaria unul din opt copii este nascut de o mama mai tanara de 20 de ani, potrivit Eurostat.

In Romania anului 2017 din aproximativ 107.400 de copii nascuti, 383 au fost adusi pe lume de mame cu varste intre 10 si 14 ani, iar 12.640 de bebelusi au fost nascuti de femei in varsta de 15-19 ani.

Bulgaria si Romania inregistreaza cele mai mari rate ale femeilor care devin mame inainte de a implini 20 de ani, adica 12,5%, respectiv 12,2%.

La polul opus, cele mai mici procente ale copiilor care sunt adusi pe lume de femei care nu au implinit inca 20 de ani sunt in Danemarca (1%), Italia si Slovenia (1,1%), Olanda (1,2%) si Luxembourg si Suedia (1,4%).

sursa wall-street.ro