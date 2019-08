Romanii cumpara tot mai multa carne de pasare

Prima jumatate a anului a insemnat pentru grupul de firme Agricola, unul dintre cei mai importanti jucatori din piata de carne, mezeluri si preparate din carne, afaceri de peste 364 milioane lei. Cresterea fata de perioada similara a anului trecut a fost de aproape 7% in contextul in care anul trecut Agricola a facut exit din activitatea de retail de proximitate, iar la inceputul acestui an a iesit din afacerea Comcereal.

“Agricola continua in 2019 strategia de consolidare a afacerilor care reprezinta core-business-ul companiilor grupului si chiar daca a facut exit din doua afaceri – servicii pentru agricultura si retail de proximitate – realizeaza cresteri importante pe categoriile de baza, astfel incat dupa primul semestru al acestui an raportam o crestere de 7% a afacerilor grupului nostru, in linia evolutiei ultimilor ani”, declara Grigore Horoi, presedintele Agricola Bacau.

Agricola International SA, cea mai importanta companie a Grupului Agricola, in care sunt integrate lantul de productie al carnii de pasare si operatorul logistic, a inregistrat in primele sase luni o cifra de afaceri de 241,798 mil. lei, in conditiile in care a vandut cu aproape 9% mai multa carne de pasare, cresterea valorica fiind de 11% fata de anul trecut.

“Cifra de afaceri obtinuta este rezultatul unei cresteri cantitative a vanzarilor de carne de pasare, insa in special este rezultatul cresterii cantitative a vanzarilor Agricola de produse diferentiatoare, cu valoare adaugata mare, si ma refer aici la Puiul Fericit si Puiul Fermierului, si chiar produsul lansat cu succes la sfarsitul anului 2018, Cocosel de Padure – primul pui coquelet proaspat romanesc. Strategia noastra mizeaza in continuare vanzarile de pui cu crestere lenta, unde Agricola detine 80% din piata interna” a precizat presedintele AGRICOLA.

Cifra de afaceri a companiei SALBAC a crescut in primele 6 luni cu 7%, ajungand la 64,898 mil. lei, in conditiile in care vanzarile la categoria salamuri crud-uscate realizate au inregistrat o crestere de 8,5% in valoare, respectiv 4,5% in volum. In acelasi timp, grupa salamurilor fiert-afumate inregistreaza o mentinere a volumelor de 4,35%, insa o crestere valorica de 4,3%. „Mentinem tendinta de crestere la grupa salamurilor crud-uscate, unde ne consolidam pozitia de lider de piata, iar Salamul de Sibiu Agricola isi intareste pozitia de lider detasat in segment”, precizeaza Grigore Horoi.

Categoria semipreparate si produse de tip ready-meal, obtinute la fabrica Europrod, a inregistrat in aceasta perioada o crestere a cifrei de afaceri de 12,34% (27,555 mil. lei), in contextul in care exporturile companiei in tarile UE ating 25% din productie. La Europrod s-a finalizat la inceputul acestui an o investitie ce a depasit 5,5 milioane euro, care a dublat capacitatea de productie.

In categoria oualor proaspete, obtinute la Avicola Lumina – Constanta, se inregistreaza in primul semestru al anului o mentinere a cifrei de afaceri – 26,399 mil lei, in conditiile unei cresteri a numarului de oua vandute cu 16% (cu diminuarea unor activitati conexe).

Agricola este unul dintre cei mai mari producatori de carne de pui din Romania si principalul exportator din aceasta categorie, care in septembrie 2018 a implinit 26 de ani de la infiintare.

Agricola detine 18% din piata carnii de pui, este lider cu 19% din piata de semipreparate si produse de tip ready-meal, iar Salamul de Sibiu Agricola este lider in total segment Salam de Sibiu comercializat in Romania cu 50% cota de piata, medie, in valoare (Nielsen).

sursa wall-street.ro