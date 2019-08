5 lucruri pe care sa le ai in vedere atunci cand vrei sa cumperi o hota de bucatarie

In prezent, popularitatea hotelor este strans legata de designul pe care acestea le au, dar si de functiile de care dispun. Dincolo de faptul ca hotele ajuta la indepartarea mirosurilor neplacute, sunt considerate ca dispozitive care ajuta bucataria sa fie curata per total. Indiferent ca utilizatorii cauta sa achizitioneze o hota de bucatarie pentru prima data sau doar le inlocuiesc, trebuie sa stie care sunt cele mai importante cinci aspecte pe care trebuie sa le aiba in vedere inainte de a incepe sesiunea de shopping.

Ventilatie

Alegerea celor mai bune hote trebuie facuta in functie de dimensiunea aragazului care se afla sub ele. In cazul in care aragazul este unul mai mare, atunci si hotele trebuie sa fie de dimensiuni mai mari, pentru a putea face fata atunci cand vine vorba despre eliminarea mirosurilor neplacute.

Printre altele, hotele sunt clasificate in functie de cat de mare este capacitatea acestora de a ventila aerul. Este vorba despre o functie care se masoara in metri cubi de aer ventilati. Specialistii recomanda achizitionarea unor modele care au cel putin capacitatea de a ventila 40 de metri cubi per minut, atunci cand este vorba despre hote montate deasupra aragazului, in situatiile clasice, respectiv 50 de metri cubi, daca este vorba despre hote de tip insula, amplasate in mijlocul bucatariei.

Pentru ca utilizatorii sa isi dea seama inca de la inceput daca o hota este potrivita pentru ei, nu trebuie decat sa faca un calcul rapid, in functie de urmatoarele trei elemente: lungimea, latimea si inaltimea bucatariei. De exemplu, pentru o bucatarie care are 4 metri lungime, 3 metri inaltime si 3 metri latime, care are un volum de 36 de metri cubi, cele mai bune hote sunt cele care au o capacitate de 10 ori mai mare decat volumul bucatariei, intr-o singura ora de gatit. In acest sens caz, hota trebuie sa poata asigura minimum 360 de metri cubi de aer ventilat.

Filtre

Filtrele sunt foarte importante in ceea ce priveste hotele, intrucat sunt responsabile de inlaturarea grasimii, dar si de inlaturarea impuritatilor si impiedicarea patrunderii acestora in pereti. Printre cele mai comune modele de hote alese de utilizatori in prezent se numara cele cu filtre lavabile, acestea reprezentand o solutie financiara foarte convenabila. Filtrele trebuie spalate cel putin o data pe luna, iar mai apoi inlocuite dupa un an. Realizate din fibre metalice, filtrele se pot curata foarte usor, doar cu apa si sapun.

Filtrele de unica folosinta reprezinta si ele alegeri practice, intrucat sunt realizate din hartie si pot fi schimbate o data la 1-3 luni, in functie de cat de murdare sunt. In acest caz insa, costurile de achizitionare sunt mai mari.

Filtrele ionice sunt avantajoase pentru ajuta la eliminarea mirosurilor intr-un mod eficient, avand capacitatea de a inlatura microbii, dar si virusii din aer, improspatand intreaga bucatarie foarte eficient.

Nu in ultimul rand, filtrele de carbon pot fi folosite timp de aproximativ 3 luni si ofera celor interesati de hote noi posibilitatea de a folosi modele care nu au burlan de evacuare a aburului. De cele mai multe ori, filtrele de carbon se folosesc pentru hotele incorporabile, pentru cele de tip insula, dar si pentru hotele telescopice.

Costuri si buget

Pe piata exista hote pentru toate buzunarele, insa cei aflati in cautarea unui astfel de dispozitiv trebuie sa se gandeasca la bugetul pe care sunt dispusi sa il investeasca intr-o hota. Exista modele ale caror costuri sunt, pe termen lung, mai ridicate decat cele ale altora.

Nivel de zgomot

Avand in vedere ca in bucatarie, hotele sunt amplasate foarte aproape de toti cei de aici, aestea trebuie sa fie cat mai silentioase, astfel incat atmosfera sa fie una placuta. Recomandat este ca utilizatorii sa opteze pentru modele care au un nivel de zgomot aflat in aria de 50-55 dB. Atunci cand valorile nivelului de zgomot cresc, si hotele sunt mult mai zgomotoase si nimeni nu isi doreste acest lucru.

Pro si Contra

O lista de pro si contra poate fi utila in cazul alegerii celor mai bune hote pentru bucataria din caminul personal. Bineinteles, utilizatorii trebuie sa aiba in vedere dimensiunea modelelor de care sunt interesati, capacitatea acestora, locul in care urmeaza sa fie amplasate, dar si tipul de hote pe care si le-ar dori (incorporate, insula sau multifunctionale).

Hotele pozitionate sub aragaz nu se afla in mod deosebit in preferintele persoanelor care cauta astfel de dispozitive, intrucat atunci cand se gateste, aburul urca, nu coboara, ceea ce inseamna ca hotele joase nu isi vor putea face treaba asa cum trebuie ci, dimpotriva, vor prezenta mai multe dezavantaje decat avantaje.

Indiferent de modelele pe care le analizeaza, utilizatorii trebuie sa puna in balanta avantajele si dezavantajele de care urmeaza sa beneficieze daca achizitioneaza un model sau altul, pentru a-si da seama mai usor care ar fi cea mai buna hota pentru ei.

Trenduri

Ultimul aspect care trebuie luat in considerare in timpul sesiunii de cumparaturi pentru hote este referitor la trenduri. Dincolo de functionalitate, hotele trebuie sa fie si atractive din punct de vedere al designului. Aceste dispozitive atat de utile trebuie sa faca parte din imaginea de ansamblu a bucatariei, pentru ca ambienta sa fie una placuta si primitoare!