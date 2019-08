Abandonul scolar si excluziunea scolara

Ministerul Educatiei Nationale va derula timp de o luna o inspectie si o analiza de risc, pentru identificarea grupurilor defavorizate de elevi aflati in risc de abandon scolar si prevenirea excluziunii scolare.

„Incepand de astazi, 1 august si pana la sfarsitul lunii, Ministerul Educatiei Nationale deruleaza in unitatile de invatamant o inspectie tematica, dublata de o analiza de risc, privind evolutia situatiei scolare a elevilor din invatamantul gimnazial, de la inscrierea in clasa a V-a, in anul scolar 2015-2016, pana la sustinerea Evaluarii Nationale, din anul scolar 2018 – 2019. Astfel, in urmatoarea perioada, expertii din Corpul de control al ministrului Educatiei Nationale vor analiza situatia scolara a elevilor promovati, corigenti, repetenti, cu situatie scolara neincheiata si transferati in cadrul metodologic, in anii scolari selectati, la nivelul unitatilor de invatamant din toata tara”, se arata intr-un comunicat al ministerului de resort.

Obiectivele acestei inspectii/analize de risc sunt identificarea grupurilor defavorizate de elevi aflati in risc de abandon scolar, prevenirea excluziunii scolare, precum si reducerea/remedierea erorilor din documentele scolare.

sursa wall-street.ro