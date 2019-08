Distributia salariilor in economie

Romania are 5,32 milioane de salariati cu contracte cu norma intreaga, peste un sfert incaseaza salariul minim, iar cea mai mare parte din lucratori, adica peste 35% dintre acestia, au salarii care variaza intre 2.500 lei si 4.500 lei brut pe luna. La polul opus, aproape 7.000 de persoane castiga peste 30.000 lei brut intr-o luna.

Numarul total de salariati din economia romaneasca a crescut in iulie 2019 la aproximativ 5,63 milioane de persoane, fata de 5,52 milioane de angajati, la finalul anului 2018, potrivit datelor furnizate de Inspectia Muncii. Mai mult, evolutia economiei a dus la numarul angajatilor sa creasca considerabil in ultimii ani, doar in ultimii sapte ani peste 560.000 de persoane adaugandu-se statisticii salariatilor din Romania.

Dintre acestia, aproximativ 2,7 milioane sunt femei, iar 2,9 milioane sunt de sex masculin.

Numarul total al contractelor de munca active in iulie 2019 este de 6,42 milioane, ceea ce ne arata ca sunt persoane care au mai multe joburi. Dintre acestea, 5,58 de milioane sunt contracte cu norma intreaga si 850.000 sunt contracte incheiate pentru timp partial de munca.

Datele oficiale arata ca 5,32 de milioane de salariati lucreaza cu norma intreaga, iar categoria dominanta, 1,88 milioane de persoane, adica peste 35% dintre acestia castiga lunar intre 2.501 lei si 4.500 lei brut. In acelasi timp, peste 1,4 milioane de persoane au salariul de baza lunar brut la nivelul salariului minim, incasand 2.080 lei. Tot cu salariu minim sunt remunerati si 300.000 de muncitori din domeniul constructiilor, insa acestia incaseaza venitul minim din acest sector, respectiv 3.000 lei brut pe luna.

De la inceputul anului, salariul de baza minim brut pe tara garantat, potrivit modificarilor aduse Codului Muncii, se stabileste in bani, fara a include sporuri si alte adaosuri, la suma de 2.080 lei lunar, pentru un program de munca de 167,3 ore pe luna, adica 12,43 lei/ora.

Iata clasamentul complet al distributiei numarului de angajati, in functie de nivelul salarial:

1. Salarii intre 2.501 lei si 4.500 lei brut – 1,88 milioane de persoane (35,3%)

2. Salariati care incaseaza venitul minim brut lunar – 1,41 milioane de persoane (26,5%)

3. Salarii intre 2.081 lei si 2.500 lei brut – 845.000 de persoane (15,8%)

4. Salarii intre 4.501 lei si 10.000 lei brut – 835.000 de persoane

5. Salarii intre 10.000 lei si 30.000 lei brut – 173.000 de persoane

7. Salarii intre 30.000 lei si 200.000 lei brut – 6.700 de persoane

Diferentele dintre numarul total al angajatilor cu norma intreaga si cifrele rezultate din impartirea pe niveluri salariale rezulta din erori in declaratiile angajatorilor in sistemul Revisal.

sursa wall-street.ro