Pentru a fi „cool” si „trendy”Gigantul IBM a concediat 100.000 de oameni

Gigantul IBM a concediat pana la 100.000 de angajati, in ultimii ani, in incercarea de a-si imbunatati imaginea in fata generatiei millennials si sa para o companie „cool” si „trendy”, precum Amazon si Google, potrivit unei declaratii data de un fost vincepresedinte al IBM, data intr-un proces de discriminare in care este implicata compania.

Compania de tehnologie se confrunta, in prezent, cu o serie de procese in care este acuzata ca ar fi concediat angajati cu varsta inaintata, scrie Bloomberg.

„Am reinventat IBM in ultimii cinci ani, astfel incat sa venim cu oportunitati cu valoare mai ridicata pentru clientii nostri. Angajam anual 50.000 de persoane”, se arata intr-o reactie a companiei IBM.

Intr-o declaratie dintr-un proces civil, Alan Wild, fost vicepresedinte de resurse umane, a explicat ca IBM „a concediat intre 50.000 si 100.000 de angajati in ultimii cativa ani”.

El a adaugat ca gigantul de tehnologie s-a confruntat probleme in recrutarea de talente si pentru a le arata tinerilor millennials ca IBM nu este o companie invechita trebuia sa dea dovada ca este „o organizatie cool si trendy” precum Google sau Amazon, se arata in documentul care contine declaratia lui Wilfd. Iar pentru asta IBM a decis sa dea afara un procent important dintre angajatii cu varste inaintate.

sursa wall-street.ro