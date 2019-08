S&P 500, indicele care da ora exacta pe Bursa de Valori Bucuresti

Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a crescut cu 22% anul acesta, urmand indeaproape Bursa din New York, care a urcat cu 20% in acelasi interval de timp. Marile banci americane considera aproape imposibila o intoarcere a trendului in ultimele 5 luni ale anului, o buna parte din ele anticipand chiar o noua runda de cresteri in perioada urmatoare.

Analistii Deutsche Bank au in prezent cea mai optimista tinta pentru S&P 500, principalul indice al bursei americane. Astfel, banca estimeaza oficial un nivel de 3.250 puncte pentru S&P 500 la finalul lui 2019, ceea ce s-ar traduce printr-o crestere de 7,8% fata de nivelul actual, sau de 29,5% la nivelul intregului an.

S&P 500 a stagnat in sedinta bursiera de marti la 3.013 puncte, investitorii asteptand decizia Rezervei Federale de saptamana aceasta, pronosticurile din piata indicand o decizie de reducere a dobanzii cheie cu 0,25 sau 0,5 puncte procentuale.

Goldman Sachs este banca americana care si-a modificat cel mai recent estimarea privind evolutia S&P 500, noua tinta indicand un nivel de 3.100 puncte, comparativ cu cel de 3.000 puncte anticipat anterior.

David Kostin, seful departamentului de analiza piete de capital al Goldman, a marit tinta pentru S&P 500, desi a redus estimarea de crestere a profitului mediu/actiune inregistrat de companii, de la +6% in noiembrie 2018, la +3% in prezent. Modficiarile au dus la o inrautatire a multiplului PER (price-earning-ratio – pretul actiunilor raportat la profitul pe actiune), care a ajuns la 17,6, comparativ cu nivelul anterior de 16.

“Tinta noastra indica o apreciere de 3% (n.red. pentru indicele S&P 500) pana la finalul anului, adica 24% la nivelul intregului an. S&P 500 se tranzactioneaza in prezent la o valoare justa in raport cu dobanzile si profitabilitatea companiilor”, mentioneaza analistul intr-un raport adresat investitorilor.

“Tendinta Fed de a pivota catre o reducere a dobanzilor a determinat raliul bursei in 2019 si ne asteptam ca dobanzile scazute sa sustina evaluari peste medie in viitor”, a mai adaugat Kostin. Acesta subliniaza insa ca nu se asteapta ca politica Rezervei Federale sa reprezinte un factor major pentru burse in luna care va urma, avand in vedere propria estimare potrivit careia Fed va reduce dobanzile cu 0,35 puncte procentuale in 2020, comparativ cu asteptarile pietei de 0,65 puncte procentuale.

Analistul Goldman concluzioneaza afirmand ca riscurile politice reprezinta cel mai mare pericol pentru actiuni, evenimemntele asociate alegerilor prezidentiale care vor avea loc anul viitor in SUA, precum si negocierile dintre SUA si China venite ca urmare a conflictului comercial, urmand sa fie esentiale.

sursa wall-street.ro