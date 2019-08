Tehnicianul lui FC Dinamo București, Eugen Neagoe: Cu siguranță, vom mai aduce jucători

Antrenorul lui FC Dinamo București, Eugen Neagoe (51 de ani) a anunțat joi că se va întoarce alături de echipa pe care o conduce la sfârșitul lunii, după ce se va recupera complet după stopul cardio-respirator suferit în timpul meciului cu Craiova, încheiat cu scorul de 2-0 în favoarea oltenilor.

De asemenea, Neagoe a vorbit și despre schimbările de lot ce vor avea loc în formația ”câinilor roșii”.

Eugen Neagoe a vorbit pentru Digi Sport, anunțând faptul că rămâne în continuare tehnicianul dinamoviștilor, după ce, în ultimele zile, în presă, s-a speculat faptul că acesta va fi înlocuit.

„Ce am vorbit cu oamenii din conducere a fost să mergem mai departe ca până acum, iar în spre sfârşitul lui august, eu voi putea să revin. Nu s-a pus niciun moment problema să renunţ la antrenorat. Familia este alături de mine şi a anunţat că mă va susţine orice decizie voi lua. În acest moment, sunt antrenorul lui Dinamo. Nu a fost vorba despre nicio reziliere, de la mine a venit ideea să vorbească cu alt antrenor, pentru că eu nu pot să fiu în fiecare zi lângă echipă. Conducătorii mi-au zis să rămân în club, în cazul în care nu vom continua împreună. Nu am dat niciun răspuns. Am aşteptat să mă odihnesc. Am fost la un control, este totul în regulă. Mă simt foarte bine, exact cum mă simţeam şi înainte de accident”, a spus Eugen Neagoe.

De asemenea, antrenorul a vorbit și despre problemele din lotul dinamoviștilor, dar și despre faptul că are încredere în jucătorii săi: ”Lotul este cel care este, dar nu uitaţi că perioada de transferuri nu s-a terminat. Cu siguranţă, vom mai aduce jucători. De altfel, şi azi am discutat cu cei din conducere şi le-am transmis că mai trebuie trei jucători, obligatoriu! Toţi jucătorii care au venit la Dinamo, au jucat, nu au fost aduşi de pe stradă, da? Mrzljak, a venit de la Astra, unde a fost căpitan în ultimii doi ani. Kevin Bru a jucat în Anglia, în Championship. Nu este deloc uşor să joci constant acolo. Plus că în ultimul an a jucat la Apollon Limasol, echipă care a activat în grupele Europa League. Moura a jucat meci de meci la Sepsi, Straton este unul dintre cei mai buni portari din România, Piscitelli a fost titular în liga a doua din Italia, Sin a jucat meci de meci la Iaşi, la fel cum a făcut-o şi Bejan, dar la Astra.Aceşti fotbalişti n-au venit de pe stradă. E adevărat că nici evoluţia echipei n-a fost una strălucită, dar e nevoie de timp”.

Dinamo va juca vineri, împotriva Academicii Clinceni, în a patra etapă a Ligii 1, începând cu orele 21:00. Cele două formații sunt ultimele poziționate în clasament, Academica Clinceni ocupând locul 13, iar Dinamo, locul 14.