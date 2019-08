Al noualea producator de bere din UE

Romania s-a situat, anul trecut, pe locul noua in topul celor mai importanti producatori de bere din UE, cu o productie de 1,8 miliarde litri, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat).

Cu o productie de 8,3 miliarde litri (21% din productia totala a UE), Germania a fost principalul producator in 2018, cand una din cinci beri continand alcool produsa in UE a venit din aceasta tara. Urmeaza in ordine, Marea Britanie (4,50 miliarde litri), Polonia (patru miliarde litri), Spania (3,60 miliarde litri), Olanda (2,40 miliarde litri), Belgia (2,40 miliarde litri), Franta (1,98 miliarde litri), Cehia (1,95 miliarde litri) si Romania (1,80 miliarde litri), potrivit Agerpres.

In Uniunea Europeana a fost produsa, anul trecut, o cantitate de peste 39 de miliarde de litri de bere continand alcool (echivalentul a aproximativ 76 de litri per locuitor), la care se adauga peste un miliard de litri de bere fara alcool sau cu un continut de alcool mai mic de 0,5%.

Comparativ cu 2017, Italia a inregistrat cel mai semnificativ avans – 21% – al productiei de bere (care contine alcool), urmata de Ungaria (11%) si Cehia (6%).

In contrast, productia de bere in Marea Britanie a scazut cu 20%, in Austria si in Slovacia cu 10%, si in Olanda cu 9%.

O cantitate de 1,9 miliarde de litri de bere continand alcool a fost exportata anul trecut de Olanda. Cel mai mare exportator de bere din UE a depasit Belgia si Germania (ambele cu 1,6 miliarde de litri), Franta (0,6 miliarde de litri) si Marea Britanie (0,5 miliarde de litri).

SUA au fost principala destinatie pentru exporturile de bere ale statelor UE catre tarile din afara blocului comunitar (un miliard litri de bere continand alcool fiind exportati in 2018 sau 29% din exporturile totale extracomunitare de bere), urmate de China (453 milioane litri), Rusia (234 milioane litri), Canada (217 milioane litri ), Coreea de Sud (198 milioane litri), Elvetia (101 milioane litri), Australia (99 milioane litri) si Taiwan (91 milioane litri).

Cand vine vorba de importurile de bere in UE, preferata este berea din Mexic cu 250 milioane litri sau 52% din toate importurile de bere din afara UE inregistrate in 2018, urmata de berea din Serbia (57 milioane litri), SUA (43 milioane litri), Belarus (23 milioane litri), Ucraina (19 milioane litri), China (17 milioane litri), Rusia (14 milioane litri) si Thailanda (zece milioane litri).

Datele Eurostat au fost publicate cu ocazia Zilei internationale a berii, care este celebrata de iubitorii acestei bauturi in fiecare an, in prima zi de vineri a lunii august. In acest an, ziua este marcata la data de 2 august. A fost celebrata pentru prima data in anul 2008.

Berea ocupa a treia pozitie in topul mondial al bauturilor, doar apa si ceaiul fiind consumate in cantitati mai mari.

sursa wall-street.ro