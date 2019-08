Comertul cu amanuntul, in usoara crestere

Volumul cifrei de afaceri pentru comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete), serie bruta, in luna iunie 2019, comparativ cu luna precedenta, a crescut pe ansamblu cu 0,1% datorita cresterilor inregistrate la vanzarile de produse alimentare, bauturi si tutun (+0,4%) si la comertul cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate (+0,3%). Vanzarile de produse nealimentare au scazut cu 0,3%.

Volumul cifrei de afaceri pentru comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete), serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, in luna iunie 2019, comparativ cu luna precedenta a crescut pe ansamblu cu 1,3%, datorita cresterilor inregistrate la comertul cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate (+3,1%), vanzarile de produse nealimentare (+1,6%) si la vanzarile de produse alimentare, bauturi si tutun (+0,6%).

Volumul cifrei de afaceri pentru comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete), serie bruta, in luna iunie 2019, comparativ cu luna iunie 2018 a inregistrat o crestere cu 4,9% datorita cresterilor inregistrate la vanzarile de produse nealimentare (+7,8%), vanzarile de produse alimentare, bauturi si tutun (+4,6%) si la comertul cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate (+0,8%).

Volumul cifrei de afaceri pentru comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete), serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, in luna iunie 2019, comparativ cu luna iunie 2018, a inregistrat o crestere cu 5,7%, datorita cresterilor din vanzarile de produse nealimentare (+8,6%), vanzarile de produse alimentare, bauturi si tutun (+4,1%) si din comertul cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate (+2,3%).

Volumul cifrei de afaceri pentru comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete), serie bruta, in perioada 1 iunie-30 iunie 2019, comparativ cu perioada similara din 2018 a inregistrat o crestere cu 6,8% datorita cresterii vanzarilor de produse nealimentare (+9,7%), comertului cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate (+5,4%) si vanzarilor de produse alimentare, bauturi si tutun (+4,8%).

Volumul cifrei de afaceri pentru comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete), serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, in perioada primelor sase luni din 20191, comparativ cu perioada corespunzatoare din anul anterior, a inregistrat o crestere cu 6,9% datorita cresterii vanzarilor de produse nealimentare (+9,9%), comertului cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate (+5,9%) si vanzarilor de produse alimentare, bauturi si tutun (+4,7%).

