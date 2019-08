Noi cladiri de spatii de birouri in Capitala

Pana la sfarsitul acestui an, alte opt cladiri de spatii de birouri, cu o suprafata inchiriabila cumulata de aproximativ 141.000 mp, vor fi livrate pe piata de profil din Capitala, toate proiectele aflandu-se deja in constructie, cu un grad de ocupare combinat de 38%. Printre acestea se numara: Expo Business Park, Ana Tower si Equilibrium.

„In primele sase luni din 2019, au fost livrati pe piata de spatii de birouri din Bucuresti aproximativ 195.000 mp, ceea ce a urcat stocul total la peste 3,1 milioane de mp, in crestere cu 11% comparativ cu aceeasi perioada de anul trecut. Zona de Vest a concentrat cea mai mare pondere de spatii de birouri livrate, respectiv 57%, in timp ce CBD (Central Business District), Centru si Pipera au cumulat 39% din noile livrari”, a spus Head of Office Agency al companiei de consultanta imobiliara CBRE.

In acelasi timp, pana la finele anului, Mihai Paduroiu arata ca alte opt cladiri cu o suprafata inchiriabila cumulata de aproximativ 141.000 mp, vor fi livrate pe piata de spatii de birouri din Bucuresti. Acestea se afla deja in constructie, iar gradul de ocupare per ansamblu a ajuns la 38%, in cele 8 cladiri. Cele mai multe dintre acestea vor fi livrate in nordul Capitalei, in contextul in care o pondere de 66% din proiectele aflate in constructie se afla in aceasta zona.

„In zona Expozitiei, considerata in ultimii ani drept noul un nou „poll” emergent de spatii de birouri din Bucuresti, insa parte a sub-pietei de Nord, vor fi livrate in perioada mentionate doua proiecte importante de spatii de birouri: Expo Business Park, dezvoltat de catre Portland Trust, cu o suprafata inchiriabila de 38.300 mp si Ana Tower, dezvoltat de Ana Holding, de 33.000 mp”, potrivit CBRE.

De asemenea, zona de Vest va continua sa cunoasca noi livrari pana la sfarsitul acestui an, intrucat River Development a anuntat finalizarea a doua cladiri in aceasta zona: The Light, cu o suprafata inchiriabila de 21.000 mp si Sema Parc V – Berlin, de 15.700 mp, parte din parcul de business Sema Office.

sursa wall-street.ro