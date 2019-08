Vînzările de motorină ale MOL cresc, în România, cele de benzină au scăzut ușor în primul semestru

Vânzările retail ale MOL România au înregistrat o creștere pe segmentul motorină de 3,1%, ajungând la 262.000 t în semestrul întâi. Vânzările retail de benzină au înregistrat o foarte usoară scădere de 1,3%, situându-se la 77.000t, în aceeasi perioadă de timp, informează compania.

În primele şase luni, Grupul MOL a obţinut un rezultat EBITDA de 1,15 miliarde dolari, ceea ce înseamnă exact jumătate din ținta anuală orientativă pe anul 2019.

Rezultatul EBITDA înregistrat de segmentul Upstream a fost cu 10% mai scăzut în prima jumătate a anului 2019, de 553 milioane dolari, creşterea volumelor nefiind suficientă pentru a compensa scăderea preţurilor la petrol şi gaze. Segmentul a rămas cel mai mare generator de flux de numerar liber al Grupului. Producţia zilnică medie de hidrocarburi a fost de 111,8 barili echivalent petrol pe zi (BEP), cu 2% mai mare faţă de anul precedent.

Rezultatul operaţional (Clean CCS EBITDA) al segmentului Downstream s-a ridicat la 403 milioane dolari în prima jumătate a anului 2019, cu 18% mai puţin față de aceeași perioadă a anului trecut. Evoluţiile macro substanţial mai slabe pe segmentul de rafinare au pus presiune pe EBITDA.

Rezultatul EBITDA pe segmentul Consumer Services a continuat să crească într-un ritm de două cifre în monedele locale, susţinut de o constantă extindere dinamică a marjelor pe segmentele non-fuel şi carburanţi, ritm de creștere care a încetinit la 6% faţă de anul precedent, în dolari, ajungând la 207 milioane dolari în primele şase luni. Segmentul este încă susţinut de creşterea economică puternică din regiunea ECE, inclusiv de creşterea continuă de aproximativ 3% a pieţelor de carburanţi.

Segmentul Gas Midstream a atins un rezultat EBITDA de 89 milioane dolari în prima jumătate a anului, cu 24% mai puţin faţă de primul semestru al anului trecut. În urma recentei achiziţii a interconexiunii de gaze naturale dintre Slovacia şi Ungaria, FGSZ (MOL Gas Midstream) devine singurul Operator de Sisteme de Transport (TSO) din Ungaria.

Grupul MOL are operaţiuni în peste 40 de ţări și o forţă de lucru formată din 25.000 de angajaţi în întreaga lume şi peste 100 de ani de experienţă în industrie. Grupul controlează patru rafinării şi două unităţi petrochimice la nivelul managementului integrat al lanţului de aprovizionare în Ungaria, Slovacia şi Croaţia. Compania are, de asemenea, o reţea de aproximativ 2.000 de benzinării în 10 ţări din Europa Centrală şi de Est, dintre care 227 in Romania.