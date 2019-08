Piata de investitii imobiliare din Romania

Piata de investitii imobiliare nu a mai depasit pragul de un miliard de euro din 2014, dar acest lucru s-ar putea schimba in acest an, potrivit unui raport al companiei de consultanta imobiliara CBRE, in contextul in care exista in piata tranzactii in derulare, in special pe segmentul de spatii de birouri, cu termen de finalizare in ultimele sase luni din 2019. Mai mult, acest volum tranzactional, estimat cu pana la 15% mai ridicat fata de 2018, ar putea comprima serios si nivelul yield-urilor din piata de spatii de birouri, pana spre finalului anului curent.

„In a doua jumatate a anului 2019, ne asteptam sa fim martori la semnarea mai multor oferte importante care, in prezent, se afla in solutionare finala. Avand in vedere cele de mai sus, estimam pentru intregul an 2019 un volum tranzactional cu pana la 15% mai mare decat cel inregistrat in 2018, depasind pragul de 1 miliard de euro. O valoare similara nu a mai fost atinsa din 2014”, potrivit consultantilor CBRE. Din graficul de mai jos, se ramarca faptul ca pragul de un miliard de euro a mai fost atins, in afara de 2014, si in anii de dinainte de criza financiara, adica 2006, 2007 si 2008.

Volumul investitiilor in Romania a fost de aproximativ aproximativ 340 milioane de euro, in primele sase luni, cifra similara cu cea inregistrata in primul semestru al anului precedent, in timp ce valoarea medie a tranzactiei s-a ridicat la 26 milioane de euro. Un procent de 60% din volumul total al investitiilor a fost tranzactionat la nivel national, in timp ce Bucurestiul a atras 40%. Pe de alta parte, aproape jumatate din volum au fost tranzactii in sectorul de spatii de birouri, aceasta pozitiei de lider fiind detinuta si in primul semestru din 2018. Segmentul de retail a revendicat 33% in primele sase luni, in timp ce sectoarele industriale si hoteliere au atras o pondere combinata de 19%.

Chiar daca majoritatea covarsitoare a tranzactiilor de spatii de birouri a fost incheiata in Bucuresti, cea mai mare tranzactie, din punct de vedere al valorii de piata, a fost semnata la nivel national si a insumat aproximativ. 80% din volum. Est vorba de achizitia Dedeman a proiectului The Office din Cluj, de la NEPI Rockastle si omul de afaceri timisorean Ovidiu Sandor pentru o valoare estimata de 129 milioane de euro, potrivit CBRE.

„Acest acord a fost cel mai important in activitatea tranzactionala din primul semestru al anului”. O alta tranzactie importanta a fost achizitionarea cladirii Piraeus Bank, acum First Bank, din zona Piata Victoriei, parte a sub-piatei de birouri CBD, care a fost cumparata pentru 20 de milioane euro, de catre un investitor local de la JC Flowers & Co.

In acelasi timp, activitatea de investitii in retail a fost dictata de o singura tranzactie, respectiv cea dintre Prime Kapital, in calitate de vanzator, si MAS Real Estate, cumparator, al unui nou portofoliu de parcuri de retail pentru 113 milioane de euro; tranzactie incheiata in primeleie tr luni.

La sfarsitul primului semestru din 2019, yield-urile din piata imobiliara s-au mentinut la 7% pentru cladirile de spatii de birouri, 6,5% pentru centrele comerciale si 7,75% pentru proprietatile industriale.

CBRE estimeaza insa ca yield-urile vor suferi o compresie spre sfarsitul anului, in special pe zona de spatii de birouri, avand in vedere „calitatea proiectelor aflate in stadii avansate de negociere” pentru vanzare. Acestea sunt constituite din cladiri de clasa A, cu rate scazute de neocupare, chiriasi de tip „blue chip” si sunt localizate punctele „fierbinti” de spatii de birouri din Bucuresti.

sursa wall-street.ro