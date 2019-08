Aproximativ 1.500 de cadre didactice NU au luat note de trecere la examen

Procentul final de promovare la examenul national de definitivare in invatamant (sesiunea 2019), dupa solutionarea contestatiilor, este de aproximativ 78%. Din cei 6.485 de candidati aproximativ 1.500 nu au reusit sa obtina nota de trecere, fiind punctati cu mai putin de nota 8.

din totalul de 6.485 de candidati cu note la proba scrisa (dintre acestia, 128 de candidati au fost notati cu 10), 5.051 de candidati au reusit sa obtina, in final, medii mai mari sau egale cu 8 si au promovat examenul.

Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie sa obtina minimum media 8. Aceasta se calculeaza ca medie ponderata a notelor obtinute la toate probele de examen.

Judetul cu cea mai mare rata de promovare este Dambovita (87,06%), in timp ce rata de promovare cea mai scazuta s-a inregistrat in judetul Calarasi (57,14%). In Capitala, procentul este de 85,96%.

La proba scrisa candidatii care au indeplinit cumulativ urmatoarele conditii: efectuarea unui stagiu de predare in specialitate de cel putin un an, calificativul pentru anul scolar in curs „Bine” sau „Foarte bine”, media aritmetica a notelor obtinute la cele doua inspectii la clasa si la evaluarea portofoliului profesional – minimum 8, dar note nu mai mici de 7 la fiecare din probele respective.

Cadrele didactice promovate dobandesc dreptul de practica in invatamantul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, si obiectivul acestui examen national. Prin dobandirea definitivarii in invatamant, cadrul didactic depaseste stadiul de debutant si poate intra pe o ruta de profesionalizare ascendenta, avand dreptul de a deveni titular in sistemul de invatamant preuniversitar si de a participa ulterior la sustinerea examenelor pentru obtinerea gradelor didactice.

sursa wall-street.ro