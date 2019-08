Cum iti poti da seama cand un angajat este pe cale sa paraseasca compania?

Un studiu amplu arata ca nu ai nevoie de abilitati deosebite pentru a-ti da seama cand urmeaza sa primesti de la unul dintre angajati o foaie cu demisia. Iata cele mai clare semnale si cateva idei pentru retentia oamenilor in companii.

Cercetatorii de la Harvard Business Review au intrebat peste 100 de manageri cum s-a schimbat comportamentul colegilor sau subalternilor in lunile dinainte de a demisiona. In plus, cercetatorii au studiat un numar de 100 de angajati pentru a afla cum s-a schimbat comportamentul acestora inaintea plecarilor voluntare din companii.

Iata care sunt cele mai frecvente comportamente ale angajatilor care isi arata ca urmeaza sa isi dea demisia, potrivit Business Insider.

1. Le scade productivitatea – daca observi ca un angajat bun isi incetineste ritmul de munca semnificativ, acesta poate fi un semn ca urmeaza sa paraseasca firma.

2. Se izoleaza – atunci cand un angajat care de obicei este implicat in echipa incepe sa se izoleze, poti deja sa te gandesti ca el este gata sa plece. Pentru ca stie ca nu va mai ramane mult timp alaturi de echipa, se indeparteaza usor-usor de colegii sai.

3. Reduc efortul la minimum – Angajatii muncitori ies in evidenta adesea, asa ca daca observi ca unul dintre salariati nu se mai implica precum o facea, te poti gandi ca urmeaza sa plece.

4. Nu mai face eforturi sa-i faca pe plac sefului. Afisarea unei apatii la locul de munca este un semn evident ca cineva are in vederea plecarea din companie. Angajatii care au devenit indiferenti fata de sef se poarta asa pentru ca stiu ca nu ii va mai conduce mult timp.

5. Nu se implica in proiectele pe termen lung. Cineva care stie ca nu va mai fi in companie pentru a vedea implementarea unui proiect sigur va aloca mai putin efort decat acele persoane care stiu ca vor fi acolo si vor vedea rezultatele.

6. Devin ciudat de negativisti. Cand o persoana care este in general optimista incepe sa vada partea goala a paharului, nu lasa schimbarea sa treaca neobservata. O schimbare radicala de acest gen este un semn clar ca omul urmeaza sa paraseasca compania.

7. Le scade motivarea. Angajatii care se pregasesc sa iasa voluntar dintr-o companie sigur nu vor mai afisa un interes in terminarea sarcinilor sau finalizarea lor la timp. Stiind ca nu mai lupta pentru o promovare sau o recunoastere, efortul lor poate scadea brusc.

8. Sunt adesea deconcentrati. Toti oamenii mai au cate o zi in care se concentreaza cu dificultate, insa angajatii care stiu ca sunt pe cale sa o ia pe alt drum devin distrati.

Sfaturi pentru reducerea numarului de angajati

Plecarea angajatilor din companii este un proces natural, pe care toate companiile il resimt la un moment dat, insa exista metode de a reduce numarul acestora. Transparenta managerului fata de echipa este importanta im momentele tensionate. Mai sunt si alte practici la care angajatorii pot apela pentru a-si mentine angajatii satisfacuti si motivati in companii, precum oferirea de stimulente, intocmirea de planuri de rambursare a creditelor sau mentorat pentru salariati.

Interviurile de plecare cu angajatii care ies din companii reprezinta o strategie buna, care ajuta angajatorii sa stranga date care isi pot aduce contributia la pastrarea celorlalti pe viitor.

sursa wall-street.ro