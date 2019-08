Ce locuri de munca sunt disponibile in strainatate

Peste 450 de locuri de munca sunt disponibile pentru romani in tari precum Olanda, Germania, Austria, Norvegia si Spania. Iata cum le poti accesa, daca iti doresti sa muncesti in strainatate.

Astfel, angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 462 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza:

-Olanda – 163 locuri de munca pentru: culegator de fructe, culegator flori, instalator sanitar, de incalzire si aparate de aer conditionat, muncitor in sera de flori, muncitor in productia de rosii, muncitor necalificat in gradinarit, operator la masini si utilaje pentru fabricarea produselor alimentare, procesor bulbi de flori;

-Germania – 124 locuri de munca pentru: ajutor la curatenie, bucatar, bufetier, camerista, chef de partie, chef de rang, commis de rang, commis de rang mic dejun, consultant IT, demichef de rang, dezvoltator software, electrician, ingrijitor persoane varstnice in azil, instalator instalatii sanitare, de incalzire si gaz, junior sous chef, lacatus, manager receptie, mecanic de proces – masini productie muluri, mecanic – masini de prelucrare a plasticului, manipulant de marfuri, menajera, ospatar, operator stivuitor, parchetar, preparator de inghetata, receptioner, sef de echipa, specialist in confectionare mobila, specialist IT, tamplar, zidar;

-Austria – 84 locuri de munca pentru: electrician, faiantar, instalator sanitar si de incalzire, lacatus mecanic in constructii, montator de mobila, operator CNC, reactJS frontend developer, stivuitorist, tamplar productie de mobilier, tamplar de ferestre;

-Norvegia – 48 locuri de munca pentru: antrenor de gimnastica ritmica, electrician, instalator, mecanic auto, ospatar, tinichigiu auto, vopsitor auto;

-Spania – 17 locuri de munca pentru: tehnician mecanic si electric la intretinere echipamente, turnator modelier;

-Slovacia – 12 locuri de munca pentru: sticlar;

-Danemarca – 8 locuri de munca: horticultor/inginer agronom, manager de ferma, manager de productie;

-Belgia – 5 locuri de munca pentru: lucrator in agricultura;

-Slovenia – 1 loc de munca pentru: programator.

Persoanele interesate sa ocupe un loc de munca pot viziona ofertele accesand www.eures.anofm.ro, sau se pot prezenta la sediul agentiei judetene pentru ocuparea fortei de munca din raza de domiciliu sau resedinta, unde consilierul EURES ii poate indruma.

sursa wall-street.ro