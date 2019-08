In 2018, Franta a inregistrat un numar record de turisti straini, peste 89 de milioane, potrivit unui raport publicat de Adunarea Nationala a Frantei, camera inferioara a Parlamentului. In ciuda datelor, care fac din Franta cea mai vizitata tara din lume, autoritatile spun ca statul nu ofera inca toate „oportunitatile de consum” pentru vizitatori. In consecinta, veniturile din turism ar putea sa fie mult mai mari decat in prezent.

2018 a fost cel mai bun an pentru industria de turism din Franta, in ciuda manifestatiilor Vestele Galbene, care au paralizat marile orase timp de mai multe saptamani, dar si a grevelor declansate de lucratorii feroviari si angajatii din companiile aeriene. 89,4 milioane de straini au vizitat Franta anul trecut, cu 3% mai mult fata de anul precedent. Cu toate acestea, raportul oficial al Adunarii Nationale a Frantei mentioneaza ca veniturile din turism sunt „dezamagitoare” si „mult sub potential”. Altfel spus, Franta poate mai bine.

Franta este lider mondial, dupa numarul de vizitatori, (Spania a avut, in 2018, 82,8 milioane de turisti, iar SUA, 80,1 milioane de turisti), insa se claseaza abia pe locul trei, dupa veniturile obtinute din turism. Cu 55 de miliarde de euro, Franta este in spatele Spaniei, 60 de miliarde de euro, si departe de SUA, 161 de miliarde de euro.

Raportul autoritatilor ofera si explicatia: un turisit cheltuieste in Franta circa 260 de euro intr-o vacanta, o suma care a ramas constanta din 2013, mult sub cei doi competitori.

Unul dintre punctele slabe ale Frantei este ca, in ciuda eforturilor depuse, nu reuseste sa retina turistii mai mult de o saptamana. Potrivit datelor statistice, in 2017 si 2018, un turist a petrecut in Franta in jur de 6-7 zile.

Raportul ofera si cateva solutii care ar putea ajuta industria turismului sa isi creasca veniturile. Una dintre ele ar fi crearea unor „zone turistice internationale”. De asemenea, modernizarea retelelor de transport (si chiar construirea de noi aeroporturi) si imbunatatirea serviciilor ar putea ajuta industria sa recupereze decalajul fata de alte tari (la capitolul venituri).

In Franta, industria turismului este un sector de importanta strategica in economia tarii. Mai exact, turismul reprezinta 7,2% din PIB-ul tarii, ofera oportunitati de business (peste 300.000 de companii activeaza in acest sector) si creeaza peste 2 milioane de locuri de munca.

O asemenea strategie are nevoie si de resurse. In 2015, guvernul francez a lansat un proiect de amploare pentru dezvoltarea si promovarea turismului, pentru care a alocat un miliard de euro. Banii urmeaza sa fie cheltuiti dupa o strategie facuta pentru perioada 2015-2020.

Insulele spaniole pierd turisti

Spania este a doua cea mai vizitata tara din lume, dupa Franta, insa trendul crescator a incetinit. Dupa ce, in 2018, si-a batut propriul record la numarul de turisti, anul acesta isi continua trendul pozitiv, insa la o scara mai mica.

Potrivit datelor Institutului National de Statistica din Spania, in primele sase luni din 2019 innoptarile la hoteluri au crescut cu 1,7% fata de aceeasi perioada din 2018. Cu toate astea, anul acesta, destinatiile cele mai vizitate din Spania au atras mai putini turisti, dupa ce nemtii si francezii (cele mai importante piete) au descoperit alternative mai ieftine, precum Turcia, Tunisia si Grecia.

Destinatiile de vacanta care inregistreaza scaderi ale numarului de turisti sunt insulele Canare si Baleare. Turistii care ajung acolo isi scurteaza vacantele de la un an la altul.

In primul semestru din 2019, Spania a inregistrat 49,8 milioane de sosiri, cu 4% mai mult decat aceeasi perioada din 2018. Cei mai multi turisti vin din Marea Britanie (o usoara crestere in 2019), Germania si Franta (ambele in scadere fata de 2018). Conform datelor oficiale, circa 18,5 milioane de englezi si 11,4 milioane de nemti au vizitat Spania.

Surprinzator, cea mai mare crestere vine de pe piata non-europeana. In primele sase luni din 2019, SUA a inregistrat 1,5 milioane de sosiri in Spania, cu peste 200.000 de turisti mai multi fata de 2018.

sursa wall-street.ro