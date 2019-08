Plata cu cardul la metrou

Odata cu procesul de modernizare a sistemului de acces, inceput la jumatatea anului 2017, Metrorex a eliminat majoritatea echipamentelor instalate cu doar cateva luni inainte prin care cetatenii puteau achita calatoriile direct cu cardul bancar. Aceasta solutie ar urma sa fie repusa la dispozitie prin implementarea ei in noii turnicheti, insa compania de stat se fereste sa estimeze cand se va intampla acest lucru, invocand asteptarea unui acord intre parteneri sau diverse alinieri legislative. Vestea buna este ca se fac teste.

Spre finalul anului 2016 se anunta oficial implementarea unui sistem contactless de plata a calatoriei cu metroul prin instalarea a 165 de echipamente la nivelul turnichetilor Metrorex, in toate statiile. Mutare facea ca Bucurestiul sa devina a doua capitala europeana, dupa Londra, care introducea un astfel de sistem. Insa, nici nu am apucat sa ne asezam bine pe acest “podium”, pentru ca, ironic, din dorinta de modernizare, sistemul a fost eliminat din majoritatea statiilor, iar despre repunerea lui in folosinta, sub o forma noua, compania de stat se fereste sa ofere un interval de timp, precizand ca inca se fac teste.

“In prezent, plata calatoriei se poate realiza prin intermediul cardurilor bancare contactless doar in statiile unde sistemul de taxare nu a fost inca modernizat si anume: Nicolae Grigorescu 2, 1 Decembrie 1918, Nicolae Teclu, Anghel Saligny, Gara de Nord 2, Grivita, 1 Mai, Jiului, Parc Bazilescu. Pentru celelalte statii de metrou existente, acolo unde sistemul de taxare a fost modernizat, aceasta metoda de plata este intr-o faza de teste functionale, fiind necesara implementarea variantei modernizate a acestei solutii de plata. In momentul in care testele vor fi finalizate se va emite un comunicat de presa si va exista o campanie de informare a calatorilor. De altfel, in anumite statii de metrou aceasta solutie se afla in faza de testare”, precizeaza Metrorex.

Dupa finalizarea proiectului de modernizare a sistemului de taxare, pe langa plata cu cardul, cetatenii vor avea si carduri contactless, asemanatoare celor de la STB, in locul cartelelor furnizate in momentul de fata. Pentru implementarea acestui sistem, compania de stat lucreaza cu BCR si companiile UTI, Logic IT si Kapsch.

„Introducerea cardurilor contactless (carduri asemanatoare celor de la STB) va fi posibila odata cu finalizarea tuturor etapelor proiectului de modernizare a sistemului de taxare. Un alt factor important de mentionat in cadrul acestei etape il reprezinta alinierea la prevederile legislative privind introducerea caselor de marcat cu jurnal electronic. De asemenea, BCR asteapta in perioada urmatoare acordul VISA”, precizeaza compania.

Din precizarile facute de reprezentantii Metrorex, cu privire la functionarea noului sistem, intrarea la metrou se va putea realiza cu noile carduri contactless Metrorex, cardurile STB, cardurile bancare, precum si plata si validarea prin sisteme de telefonie mobila.

sursa wall-street.ro