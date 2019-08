Societatea Antibiotice Iasi a incheiat primul semestru cu un profit net de 22,3 milioane lei, in crestere cu 11%

Societatea Antibiotice Iasi a inregistrat in primul semestru al acestui an un profit brut de 24,923 milioane lei, mai mare cu 20% comparativ cu cel din perioada similara a anului trecut, si un profit net in valoare de 22,32 milioane lei, in crestere cu 11%.

In primele sase luni, valoarea vanzarilor companiei a fost de 167 milioane lei, in crestere cu 1% comparativ cu aceeasi perioada din 2018.

Produsele cu prescriptie medicala au reprezentat 80,8% din totalul vanzarilor valorice (135 milioane lei), iar cele fara prescriptie medicala (OTC) 19,2% (32,1 milioane lei), in crestere cu 3,8%. Principalele clase terapeutice care au inregistrat cresteri valorice au fost: preparate dermatologice (+2,2 milioane lei), Sistem Nervos Central (+2,1 milioane lei), Sistem Cardiovascular (+0,7 milioane lei), Sistem Musculo-Scheletic (+0,7 milioane lei), Sistem Genito-urinar (+0,6 milioane lei) si Sistem Respirator (+0,2 milioane lei).

In primul semestru al anului curent, Antibiotice SA si-a mentinut pozitia de lider pe segmentul medicamentelor generice si OTC comercializate in spitale, cu o cota de piata de 15,7%. In topul medicamentelor fara prescriptie medicala si suplimente alimentare (OTC), Antibiotice SA ocupa locul al 16-lea, dintr-un total de 221 companii.

Antibiotice si-a planificat pentru 2019 o productie de 583,8 milioane unitati farmaceutice sub forma de comprimate, capsule, produse parenterale, produse topice (unguente, creme, geluri), supozitoare si ovule, cu 58,8 milioane unitati mai mare decat in 2018. In semestrul I productia realizata s-a concretizat in 320 milioane unitati farmaceutice, comparabil cu aceeasi perioada a anului trecut. Valoarea productiei fabricate pentru export (Nistatina si produse finite) a reprezentat 28,6% din totalul valorii produselor fabricate pe platforma.

Valoarea totala a productiei a fost de 228 ,4 milioane lei.

Producatorul de medicamente si-a programat pentru 2019 investitii de 92,284 milioane lei, valoarea realizata la 30 iunie fiind de 17,947 milioane lei.

In ceea ce priveste exporturile, in perioada ianuarie-iunie 2019, acestea au crescut cu 6,34 % comparativ cu primele sase luni din 2018.

„Au fost continuate principalele directii de dezvoltare din strategia Antibiotice SA pe pietele internationale: Dezvoltarea prezentei in teritoriile in care Antibiotice are reprezentanta deschisa: Vietnam, Ucraina, Moldova, Serbia; Cresterea cotei de piata pe pietele reglementate, in special pe piata SUA.; Dezvoltarea/consolidarea prezentei societatii pe pietele actuale si adaptarea portofoliului de produse la piete externe potentiale in functie de specificul de consum local; Dezvoltarea de noi modele de afaceri si de parteneriate pe pietele externe, care sa accelereze dezvoltarea companiei la nivel international; Mentinerea pozitiei de lider mondial pentru substanta activa Nistatina”, se mentioneaza in raportul remis BVB.

Principalele destinatii ale produselor Antibiotice (Produse Finite si Nistatina) in semestrul I 2019 au fost Asia (35%), America de Nord (20%) si Europa (15%). Vanzarile in aceste zone au reprezentat aproximativ 70% din vanzarile realizate pe pietele externe.

