60% dintre autovehiculele reparate pe RCA au o vechime de peste 12 ani

In perioada 2016 – 2019, ponderea autovehiculelor mai vechi de 12 ani a crescut atat in parcul auto din Romania, cat si in numarul vehiculelor avariate pe RCA, iar costul mediu per piesa reparata s-a dublat, potrivit unei analize a Biroului Asiguratorilor de Autovehicule din Romania (BAAR). Ca urmare, o pondere de 60% dintre autovehiculele care au avut dosare de dauna pe polite RCA in primul semestru din 2019 au o vechime de peste 12 ani.

O analiza efectuata la nivelul BAAR, pe baza datelor puse la dispozitie de Audatex, companie care furnizeaza solutii IT de calcul a costurilor de reparatii pentru daunele auto, evidentiaza o tendinta crescatoare a numarului reparatiilor in cazul autovehiculelor cu o vechime mai mare de 12 ani, respectiv o scadere considerabila a acestora pe segmentul de vechime 9-12 ani. Analiza a avut in vedere peste 400.000 de calculatii realizate pentru autovehicule cu daune inregistrate la asigurarea RCA, in anii 2016, 2017, 2018 si in primul semestru din 2019.

O pondere de 60% dintre autovehiculele care au avut dosare de dauna pe polite RCA in primul semestru din 2019 au o vechime de peste 12 ani, iar o comparatie intre anii 2019 si 2018 evidentiaza o crestere cu patru puncte procentuale a ponderii vehiculelor mai vechi de 12 ani in total vehicule avariate pe RCA. Nu in ultimul rand, conform datelor DRPCIV, peste 66% din totalul autoturismelor inmatriculate in 2018 aveau o vechime mai mare de 12 ani.

Pe baza acelorasi date furnizate de Audatex s-a putut determina si faptul ca numarul total de repere avariate intr-un eveniment a ramas relativ constant in perioada analizata, cu precizarea ca in 2019 numarul reperelor reparate a inregistrat totusi o scadere cu 10% fata de anul precedent.

Important de subliniat este faptul ca, raportat la 2016 costurile medii pe reperele inlocuite sau reparate au inregistrat o crestere semnificativa, un exemplu concludent in acest sens fiind cresterea costului mediu pe piesa reparata de la 403 lei, in 2016 la 870 lei in semestrul intai din 2019.

BAAR este asociatia profesionala a societatilor de asigurare care pot practica, pe teritoriul Romaniei, asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si de tramvaie (RCA)

sursa wall-street.ro