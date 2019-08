Cele mai mari indemnizatii de somaj platite de stat in 2019

Peste 250.000 de someri sunt inregistrati oficial in tara noastra, iar cateva zeci de mii incaseaza lunar bani de la stat sub forma de indemnizatie de somaj. Si daca unora dintre romanii fara nu loc de munca banii din somaj nu le permite sa isi duca traiul zilnic, altii traiesc foarte bine ca someri. Iata cele mai mari indemnizatii de somaj incasate de romani. Sumele ajung si la aproape 16.000 de lei.

In primul semestru al anului 2019, un numar de 252.000 de persoane s-au inregistrat in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Cele mai multe persoane sunt din Bucuresti (16.000), Dolj (13.300) si Neamt (10.500).

Cateva zeci de mii de someri au incasat bani de la stat in fiecare luna, astfel ca in ianuarie au primit indemnizatie de somaj 63.500 de persoane, in februarie – 61.500 persoane, in martie – 55.800, in aprilie – 50.000, in mai – 47.300, iar in iunie 45.000 de persoane.

Astfel, in primele sase luni ale anului 2019 au fost platite indemnizatii de somaj in valoare totala de peste 180 milioane de lei, suma in scadere fata de totalul de 206 milioane de lei platite in prima parte a anului 2018.

Persoanele care beneficiaza de indemnizatiile de somaj si-au desfasurat activitatea in urmatoarele domenii:

• activitati generale (nespecializate) de curatenie interioara a cladirilor;

• comert cu ridicata al masinilor unelte/comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele in magazine specializate;

• dezvoltare (promovare) imobiliara;

• alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a./activitati suport pentru interpretare artistica(spectacole);

• fabricarea zaharului;

• activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea;

• activitati de contractare, pe baze temporare,a personalului.

Potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, somer este persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a) este in cautarea unui loc de munca de la varsta de minimum 16 ani si pana la indeplinirea conditiilor de pensionare;

b) starea de sanatate si capacitatile fizice si psihice o fac apta pentru prestarea unei munci;

c) nu are loc de munca, nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca, in vigoare;

d) este disponibila sa inceapa lucrul in perioada imediat urmatoare, daca s-ar gasi un loc de munca.

Cine sunt beneficiarii indemnizatiei de somaj:

A. Somerii care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

– au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii;

– nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare;

– nu indeplinesc conditiile de pensionare, conform legii;

– sunt inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca in a caror raza teritoriala isi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta, daca au avut ultimul loc de munca ori au realizat venituri in acea localitate.

B. Persoanele asimilate somerilor care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii (absolventi):

– sunt inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca in a caror raza teritoriala isi au domiciliul, in termen de 60 de zile de la absolvire;

– nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare; nu indeplinesc conditiile de pensionare.

sursa wall-street.ro