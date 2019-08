Educatia, fara ministru si fara rechizite inainte de inceperea scolii

Oficial mai e doar o luna pana cand incepe scoala – pe 9 septembrie. Educatia nu are ministru plin, ci unul interimar, Guvernul tocmai a majorat prin rectificarea bugetara ponderea salariilor si a micsorat-o pe cea a proiectelor, programelor sociale sau de investitii, o parte din manualele scolare nu vor fi gata la timp, iar 80% din proiectele de modernizare a scolilor si gradinitelor incepute din 2013 sau 2017 prin vestitele PNDL I si II nu au fost inca receptionate.

In plus, elevii, profesorii si parintii au aflat abia cu o zi in urma ca scoala incepe in data de 9 septembrie, si nu pe 16 septembrie cum ceruse premierul Viorica Dancila.

Elevii nu vor avea tichete de 250 de lei pentru rechizite, manuale, carti si echipamente sportive, asa cum a promis Guvernul inca din februarie, de la aprobarea bugetului in Parlament. Programul „Merg la scoala” pentru toti elevii din invatamantul primar, gimnazial, profesional si liceal a fost lansat in dezbatere publica si retras imediat.

sursa wall-street.ro