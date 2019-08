Importurile cresc de doua ori mai repede decat exporturile

La o zi dupa noul avertisment al guvernatorului BNR, Mugur Isarescu, cu privire la costurile cresterii economice bazate exclusiv pe consum, Statistica vine si confirma ingrijorarea exprimata: deficitul comercial continua sa creasca. In primul semestru al anului, deficitul balantei comerciale s-a ridicat la 7,7 miliarde de euro, cu aproape 1,4 miliarde de euro peste cel din perioada similara a anului trecut.

Conform datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS), exporturile Romaniei au crescut in perioada mentionata, fata de aceeasi perioada din 2018, cu 2,7% (la 34,9 miliarde de euro), iar importurile cu un ritm mai mult decat dublu 5,7% (la 42,6 miliarde de euro).

Doar in luna iunie, desi exporturile au insumat peste 5,5 miliarde de euro, importurile au costat 6,7 miliarde de euro, rezultand un deficit de 1,13 miliarde euro.

Problema cea mai mare este ca acesta evolutie dateaza, deja, de mai multi ani, iar cresterea din aceasta prima jumatate a anului se adauga la cele din anii trecuti.

Spre exemplu, in primul semestru din 2014, deficitul comercial era de doar 2,85 miliarde de euro, iar pe intregul an a depasit cu putin 6 miliarde de euro.

Situatia s-a agravat in timp din cauza politicii de stimulare a consumului in detrimentul investitiilor. In acest mod, s-au impulsionat importurile, avand in vedere ca economia interna, din lipsa de investitii, nu poate sa produca suficient pentru a satisface cererea in crestere pe baza salariilor marite.

Romania a finantat infiintarea de locuri de munca in alte tari, cele din care importa masiv inclusiv produse agricole traditionale (mere, cartofi, lapte etc.)

Din acelasi considerent, al investitiilor limitate, dar si pe fondul deselor modificari legislative cu impact asupra mediului de afaceri, companiile exportatoare nu au putut compensa cresterea accelerata a importurilor.

De ce este acest deficit periculos? Pentru ca reprezinta o datorie tot mai mare care trebuie platita, in valuta.

