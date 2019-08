ING Bank Romania, profit brut de 451 de milioane de lei

ING Bank Romania a inregistrat un profit brut de 451 de milioane de lei in prima jumatate a anului 2019, cu 16% mai mult fata de aceeasi perioada a anului trecut.

Veniturile ING Bank Romania au crescut in aceasta jumatate a anului cu 15%, pana la putin peste 1 milion de lei. Portofoliul de credite a inregistrat o crestere de 4,1 mil. de lei fata de sfasitul primei jumatati a anului 2018, la 27,3 mil. lei, in contextul majorarii cu peste 10% a portofoliului pentru toate liniile de business.

„Distributia creditarii ramane echilibrata intre segmentul companiilor si al persoanelor fizice, cu 58% din portofoliu fiind reprezentat de persoane fizice. Portofoliul de imprumuturi pentru Mid-Corporate si IMM-uri a crescut cu 13%, fata de sfarsitul primei jumatati a anului 2018. Cota de piata pe partea de credite a crescut cu 10,4%, reprezentand o crestere de 1,4 puncte procentuale, comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent”, se arata in comunicatul emis de catre ING Bank Romania.

Portofoliul de depozite incredintate ING a crescut cu 12% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, cu pana la 3,7 miliarde de lei, ajungand la aproape 33 miliarde de lei la sfarsitul lunii iunie 2019. Depozitele persoanelor fizice reprezinta 69% din total portofoliu, cumparativ cu 66% in 2018. Cota de piata pe partea de depozit a crescut la 9,3%, fiind inregistrata o crestere de 0,4 puncte procentuale de aceeasi perioada a anului trecut.

In ceea ce priveste rata creditelor neperformante, aceasta a ajuns la 3,3% la sfarsitul lunii iunie 2019, inregistrand o crestere de 0,1 puncte procentuale de la sfarsitul anului 2018.

Baza de clienti activi a bancii olandeze a ajuns la 1,35 milioane, numarul celor care isi incaseaza veniturile recurente fiind cu 110.000 mai mare decat la finalul anului trecut. Au fost inregistrate 70 de milioane de interactiuni digitale cu banca, aplicatia mobila fiind in continuare cea mai accesata, 5 din 6 contracte ale clientilor provenind de pe dispozitivele mobile, precizeaza banca.

„Rata de adoptie ING Pay in primul an de la lansare confirma comportamentul digital: 135.000 clienti si-au activat serviciul in Home’Bank si au efectuat peste 5 milioane de tranzactii. La sfarsitul lunii iunie 2019, ING a oferit optiunea de plati mobile si pentru utilizatorii iOS si a adus Apple Pay clientilor sai, raportand 23.000 dispozitive inrolate in prima zi de lansare. Mediul digital nu este preferat doar pentru tranzactii instante, ci si pentru produse instante, in general, avand in vedere ca 20% din creditele de nevoi personale sunt accesate prin ING Home’Bank, in mai putin de 15 minute”, se arata in comunicatul de presa.

sursa wall-street.ro