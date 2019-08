Romanii au cumparat medicamente in valoare de 4,43 miliarde lei

Volumul total al medicamentelor eliberate catre pacienti s-a ridicat la 151,0 milioane cutii, in crestere cu 2,8% fata de trimestrul 2 din 2018, potrivit rezultatelor studiului Pharma & Hospital Report, Cegedim Customer Information. Cresterea a fost sustinuta de canalul de retail (3,2 %), in conditiile in care canalul de spital a inregistrat o scadere de 3,5%. In ceea ce priveste valoarea, romanii au cumparat medicamente de 4,43 miliarde lei, in crestere cu 15,7% fata de trimestrul 2 din 2018.

In trimestrul 2 2019, volumul total al medicamentelor eliberate catre pacienti s-a ridicat la 151,0 milioane cutii, in crestere cu 2,8% fata de trimestrul 2 din 2018. Cresterea a fost sustinuta de canalul de retail (3,2 %), in conditiile in care canalul de spital a inregistrat o scadere de 3,5%. Pe segmente, ratele de crestere in volum au fost de 1,8% pentru Rx in farmacii si 5,9% pentru OTC in farmacii.

In perioada iulie 2018 – iunie 2019, volumul total al pietei a fost de 625,9 milioane cutii, in crestere cu 5,1% fata de iulie 2017 – iunie 2018. Volumul medicamentelor pe baza de reteta (Rx) din farmacii s-a ridicat la 379,5 milioane cutii (+3,0%), cel al medicamentelor fara prescriptie din farmacii (OTC) la 215,9 milioane cutii (+9,1%), iar volumul medicamentelor din spital la 30,5 milioane cutii (+4,5%).

In trimestrul 2 2019, valoarea totala a medicamentelor eliberate catre pacienti s-a ridicat la 4,43 miliarde lei, in crestere cu 15,7% fata de trimestrul 2 din 2018, in conditiile in care medicamentele aferente contractelor cost-volum-rezultat au crescut cu 68,2%, iar cele pentru cost-volum din retail au crescut cu 29,6%. Celelalte medicamente pe baza de prescriptie din farmaciile de retail au inregistrat o crestere de 7,0% fata de trimestrul 2 din 2018. Pe segmente, ratele de crestere in lei au fost de 14,4% pentru Rx in farmacii, 15,5% pentru OTC in farmacii si 24,2% pentru spitale.

In perioada iulie 2018 – iunie 2019, valoarea totala a pietei a fost de 17,53 miliarde lei, in crestere cu 15,2%

fata de iulie 2017 – iunie 2018. Medicamentele pe baza de reteta (Rx) din farmacii au atins 11,6 miliarde lei (+13,6 %), medicamentele fara prescriptie (OTC) din farmacii au atins 3,83 miliarde lei (+17,1%), iar segmentul de spital a atins 2.1 miliarde lei (+20,8%).

In privinta evolutiei principalelor grupe terapeutice, in ultimele 12 luni se evidentiaza cresteri in volum peste media pietei in cazul medicamentelor destinate sistemului respirator (11,2%), cat si in cazul medicamentelor destinate sistemului digestiv si metabolism (7,1%). Sub media pietei s-au situat medicamentele pentru sistemul musculo-scheletic (4,2%), sistemul nervos (3,0%), sistemul cardiovascular (2,9%), medicamentele antineoplazice si imunomodulatoare (1,9%) si anti-infectioasele sistemice (0,7%).

In valoare, in ultimele 12 luni se evidentiaza cresteri peste media pietei in cazul medicamentelor antineoplazice si imunomodulatoare (22,9%), anti-infectioaselor sistemice (22,8%), al celor destinate sistemului musculo-scheletic (21,3%), al medicamentelor destinate sistemului digestiv si metabolism (15,7%) cat si sistemului respirator (15,6%). Sub media pietei s-au situat numai medicamentele destinate sistemului nervos (6,9%) si cele pentru sistemul cardiovascular (4,2%).

sursa wall-street.ro