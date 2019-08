Samsung dezvaluie senzorul de 108 megapixeli

In plina batalie a camerelor foto, Samsung a aruncat manusa catre competitie – compania asiatica a dezvaluit un senzor de smartphone de 108 megapixeli, care va fi integrat cel mai probabil, in prima faza, pe terminalul Xiaomi Redmi.

ISOCELL Bright HMX, dezvoltat de Samsung in colaborare cu chinezii de la Xiaomi, este unul dintre cei mai mari senzori, la o dimensiune de 1/1.roo inci marime, circa ¾ din senzorul de 1 inch din Sony RX100 VII.

Desi in teorie senzorul va putea capta imagini de 108 megapixeli, acest lucru se va intampla doar in conditii ideale de lumina; tehnologia Tetracell a Samsung va transforma, in cele mai multe cazuri, imaginea intr-una de 27 de megapixeli.

Speram ca Xiaomi sa implementeze control manual asupra modului de fotografiere, astfel incat utilizatorii sa poata sa forteze, dupa caz, camera. Senzorul va permite, de asemenea, clipuri in 6K la 30 fps (6.016 x 3.384), incredibil pentru o camera dintr-un smartphone.

Cele mai recente smartphone-uri Samsung au fost criticate de unii pentru performantele mai slabe la luminozitate scazuta, comparat, de exemplu, cu Huawei P30 Pro. Prin noul cip, Samsung ar putea remedia aceasta problema.

sursa wall-street.ro