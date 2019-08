Crestere de 90% a veniturilor din vanzarea de apartamente

Impact Developer & Contractor a incheiat primul semestru al anului 2019 cu venituri din vanzarea de proprietati imobiliare de 79.531 mii lei, in crestere cu 90% fata de semestrul intai din 2018, in timp ce marja EBIT inregistrata in primul semestru a fost de 30%, mai mare cu 141% fata de aceeasi perioada a anului trecut.

In primele sase luni ale acestui an au fost vandute 161 apartamente si 14 locuri de parcare in cartierul Greenfield Baneasa (Ansamblul Salcamilor si Ansamblul Platanilor), locuintele insumand o suprafata construita de 15.167 mp, cu 69% mai mare decat cea a apartamentelor tranzactionate in semestrul intai din 2018, potrivit Impact Developer & Contractor.

Pe langa cele 161 de contracte de vanzare-cumparare, a caror valoare este reflectata in veniturile semestrului l 2019, in primele sase luni au fost incheiate contracte de pre-vanzare si rezervari pentru 300 de apartamente din Greenfield si Luxuria Domenii Residence, cu o valoare de circa 144 milioane lei, estimate a se transforma in venituri in a doua jumatate a anului 2019 si pe parcursul anului 2020. Din totalul celor 300 de contracte de pre-vanzare si rezervari, 146 de locuinte sunt in Greenfield iar 154 in Luxuria Domenii Residence.

„Rezultatele inregistrate in primul semestru din 2019 au fost sustinute de cresterea vanzarilor de apartamente in cartierul Greenfield Baneasa, atat volumul, cat si pretul de vanzare avand o influenta pozitiva, lucru care a condus la imbunatatirea indicatorilor financiari fata de perioada similara din 2018. Pana la sfarsitul acestui an avem in plan finalizarea etapelor aflate in constructie ale proiectelor Greenfield si Luxuria si avansarea proceselor pentru a lansa urmatoarele faze, dar si inceperea, in trimestrul al patrulea, a lucrarilor la noul ansambu din Constanta, care va aduce pe piata peste 640 de locuinte la un standard ridicat de calitate”, a declarat Bogdan Oslobeanu CEO Impact Developer & Contracor.

In primul semestru al anului 2019, activitatea Impact in a fost dominata de dezvoltarea celor doua proiecte rezidentiale din Bucuresti: Greenfield Residence Baneasa si Luxuria Domenii Residence. Pentru proiectul Greenfield, la data de 30 iunie 2019 erau vandute 2.252 apartamente (circa 88.4%) din cele 2.548 de apartamente finalizate si in stadiu de constructie, aferente primelor trei faze ale complexului.

In perioada mentionata au fost continuate lucrarile de constructie pentru ultimele 192 de apartamente (14.500 mp construiti) din Greenfield III (Ansamblul Platanilor), cu livrare in trimestrul al treilea din 2019 si au fost initiate demersurile pentru obtinerea PUZ-ului pentru Greenfield IV (care va cuprinde circa 1.900 de apartamente) si Greenfield V (care va cuprinde peste 2.400 de apartamente). Greenfield IV va include complexul Greenfield Plaza, care va pune la dispozitia rezidentilor un strip mall, o zona office, o zona de SPA si sala de sport.

De asemenea, a fost continuata dezvoltarea primelor doua faze ale proiectului Luxuria Domenii Residence, estimate a se livra in 2019-2020 (232 apartamente – in trimestru IV al anului 2019; 268 apartamente – in trimestrul al treilea al anului 2020). Demarat in anul 2018, proiectul Luxuria se va dezvolta pe o suprafata de circa 2,25 ha si va include 630 de apartamente premium, ansamblul fiind amplasat in imediata proximitate a noului pol de birouri aflat in dezvoltare in zona Domenii – Expozitiei.

sursa wall-street.ro