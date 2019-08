O achizitie de 900.000 de euro invaluita in mister

Politia Romana se pregateste sa cheltuiasca 900.000 de euro pe drone. De ce este alocata o suma atat de mare de bani si pentru ce vor fi folosite? Politia a evitat sa ofere detalii clare, in ciuda insistentelor Ziare.com.

Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR) a lansat, pe 1 august, o licitatie prin intermediul careia isi cauta furnizori de drone. Potrivit documentatiei postate pe Sicap, IGPR vrea sa cumpere, cu 900.000 de euro, cel mult 3 sisteme de drone. In limba engleza, aceste sisteme sunt cunoscute ca unmanned aerieal systems (UAS).

Fiecare dintre sistemele UAS ar urma sa fie alcatuit, din intelegerea noastra, din cel mult 3 drone, numite unmanned aerial vehicles (UAV) . In plus, sistemele ar urma sa aiba statii de control de la sol al dronelor, dar si cate un terminal de date, care sa capteze informatii criptate de la UAV-urile aflate in zbor.

Mai mult chiar, fiecare sistem ar urma sa vina insotit de cate un generator de tensiune, dar si de echipamentele pentru realimentare si mentenanta.

La randul lor, dronele – care ar putea ajunge, fiecare, la o greutate de aproape 15 kg – ar urma sa aiba capacitatea de a zbura la 3.000 de metri si de a ramane in aer cel putin cate 50 de minute continuu.

In plus, parte dintre drone ar urma sa fie dotate cu camere video cu termoviziune si camere care sa filmeze si in infrarosu (in intuneric – n.red.) . Nu in ultimul rand, camerele dronelor ar trebui sa mareasca de pana la 30 de ori o imagine captata si sa transmita materialele video inregistrate HD de la 5 km distanta.

Mai multe puteti afla consultand fisa in care sunt inscrise performantele tehnice pe care IGPR le asteapta de la viitoarele sale sisteme de drone:

Specificatii tehnice ale dronelor pe care vrea sa le cumpere IGPR

Ceea ce am inteles noi consultand documentatia este ca IGPR vrea sa dea aproape un milion de euro pe drone. Cate anume va cumpara (ar putea fi doar 3, dar ar putea fi si 9, din intelegerea noastra – n.red.) si cat de performante vor fi ele nu ni s-a parut atat de clar.

In consecinta, am solicitat in scris aceste raspunsuri de la IGPR. Din pacate, institutia s-a multumit sa ne informeze ca „detaliile acestei achizitii sunt cuprinse in documentatia aferenta procedurii de achizitie, respectiv in Caietul de sarcini si Specificatia tehnica, publicate impreuna cu anuntul de participare”. Cu alte cuvinte, daca n-am inteles documentatia, n-avem decat sa o recitim pana o pricepem!

Prea putin lamuriti de acest raspuns al Politiei Romane, i-am cerut parerea lui Octavian Isaila, fondatorul Institutului de Training, Studii si Cercetari pentru Sisteme de Vehicule fara Pilot din Romania.

”Judecand doar in functie de specificatiile tehnice, as spune, inainte de toate, ca acest tip de UAV (drona – n.red.) pe care il doresc dumnealor nu se gaseste pe piata comerciala curenta. Si, din cate stiu, nu exista companii in Romania care sa fabrice asa ceva.

Sigur, pe piata putem gasi UAV-uri cu caracteristici partial asemanatoare (cum ar fi unele chinezesti, produse de DJI – n.red.) . Dar aceste UAV-uri de pe piata nu se ridica la 3.000 de metri si nici nu raman in aer cate 50 de minute.

La 900.000 de euro, este foarte posibil ca una dintre dronele care va veni sa fie de tip avion. Cam de asa ceva ai avea nevoie ca sa te ridici la 3.000 de metri. Acest tip de UAV decoleaza si aterizeaza vertical, dar in rest zboara ca un avion.

Si restul ar putea fi multicoptere (drone cu 4 sau mai multe motoare pe care le folosesc pe toata durata zborului – n.red.) . Cel mai probabil, astfel de echipamente vor fi folosite de brigada speciala”, a declarat Octavian Isaila.

Specialistul apreciaza, insa, ca exista si o serie de alte aspecte legate de licitatie care merita atentie.

„Licitatia are cateva aspecte interesante. Printre ele, faptul ca se prevede un termen de livrare a echipametelor de 90 de zile. Or, numai ca sa importi camere performante cu termoviziune – care peste o anumita frecventa si rezolutie sunt reglementate de regimul armelor si munitiilor – dureaza cam tot atat. Motivul: e nevoie ca ele sa fie autorizate ITAR (International Traffic in Arms Regulations) . E posibil sa se caute drone aflate deja pe stoc? N-am putea spune cu siguranta.

La fel de bine, e foarte posibil ca dumnealor sa vrea doar sa testeze piata, sa ii informeze pe furnizori cu privire la tipurile de sisteme pe care si le doresc, astfel incat acestia sa aiba timp sa gaseasca solutii.

In sine, documentatia nu mi se pare intocmita neaparat de un expert in materie, din cauza ca nu prevede faptul ca dronele ar trebui sa aiba redundanta. Adica sa aiba rezerva pentru toate, de la motoare, la sistem de alimentare. Aceste sisteme sunt necesare mai ales cand zbori deasupra oraselor. De ce? Pentru ca aceste sisteme iti ofera siguranta ca – inclusiv in cazul in care o componenta a dronei cedeaza – aceasta nu se va prabusi, ci va putea fi adusa in siguranta la sol.

Ce vor face politistii cu dronele de inalta performanta

La ce tip de misiune ar urma sa foloseasca Politia Romana aceste drone? Poate ca ne pregatim pentru asalturi urbane sau poate ca trupele speciale ale Politiei Romane vor doar sa se antrezene si sa tina pasul cu colegii din alte state, in care fortele de ordine folosesc deja drone…

In documentatia licitatiei se mentioneaza doar ca „s-a apreciat ca fiind necesara pentru indeplinirea misiunilor operative specifice utilizarea de sisteme de vehicule aeriene fara echipaj uman la bord (UAS) ca mijloace tehnice adecvate preluarii de imagini aeriene si obtinerii rapide a unor informatii precise”.

Ce inseamna, mai exact, acest lucru? Poate ca dronele vor zbura si pe deasupra oraselor sau a zonelor foarte aglomerate. Sau poate ca vor fi folosite doar in locuri izolate. IGRP ne-a raspuns tot in doi peri si la aceasta intrebare.

„In ceea ce priveste modalitatea de folosire (a sistemelor de drone – n.red.), mentionam faptul ca, in conformitate cu reglementarile in vigoare, aeronavele fara pilot sunt aeronave ghidate fie de catre un pilot automat de la bordul lor, fie prin telecomanda de la un centru de control de la sol sau dintr-o alta aeronava pilotata de echipaj uman.

De asemenea, aeronavele folosite de institutiile statului pentru servicii in domeniile apararii, ordinii publice, sigurantei nationale, precum si pentru servicii vamale sunt aeronave de stat.

sursa digi24.ro