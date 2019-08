Proiectul care interzice soferilor sa tina telefonul in mana la volan

Guvernul a adoptat ordonanta de modificare a OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice prin care se introduc noi sanctiuni in cazul folosirii inadecvate de catre conducatorii de vehicule a telefoanelor mobile sau a oricarui dispozitiv mobil prevazut cu functia de inregistrare ori redare text, foto sau video, atunci cand se afla in timpul mersului.

Politistii vor incepe sa aplice amenzi dupa 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.

Amenda pentru soferii prinsi cu telefonul in mana la volan se inscrie in clasa a III-a de sanctiuni si se pedepseste cu 6-8 puncte amenda (870 lei – 1.160 lei) si 4 puncte de penalizare.

O amenda similara primesc si soferii care nu opresc la semnalul politistului, cei care blocheaza intersectia, cei care depasesc viteza legala cu 41 km/h.

Proiectul de act normativ propune si „un mecanism mai aspru de sanctionare, raportat la pericolul social al faptei, in situatia in care utilizarea telefonului mobil, precum si a oricarui dispozitiv mobil prevazut cu functia de inregistrare ori redare text, foto sau video, in alte conditii decat cele permise, se realizeaza concomitent cu incalcarea unei reguli pentru circulatia vehiculelor, in acest caz aplicandu-se sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 30 de zile pentru conducatorii de autovehicule”.

Punctele de penalizare se sterg la 6 luni din momentul in care le-ai primit sau in momentul in care ti-a fost suspendat permisul de conducere.

Termenul de plata al amenzilor la jumatate a crescut la 15 zile anul acesta, de la 48 de ore in trecut.

sursa wall-street.ro