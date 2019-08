Radio Guerrilla TV a primit licenta de la CNA. Cand se va lansa?

Radio Guerrilla a primit de la Consiliul National al Audiovizualului licenta pentru lansarea unui post de televiziune tematic muzical, sub denumirea Radio Guerrilla TV.

Proiectul de televiziune a fost prezentat in fata membrilor CNA de o echipa formata din Adrian Popescu, actionar si unul dintre sefii postului, Mihai Dobrovolschi, unul dintre realizatorii matinalului, Sorin Faur, actionar al postului.

Radio Guerrila TV nu va fi doar o televiziune ce va emite ce se intampla in studioul de radio. Emisiunile vor fi presarate cu momente din studio, clipuri video sau materiale special create.

Televiziunea se va lansa in sase luni, potrivit reprezentantului Guerrilla, Adrian Popescu. Acesta a mai spus ca au batut palma cu Orange TV pentru retransmisia postului si ca sunt in discutii cu Telekom.

Totodata, Popescu a mai spus ca intr-un orizont mai lung de timp, intentioneaza renuntarea la „prefixul” Radio si ca brandul se va numi simplu, Guerrilla.

Adrian Popescu, acționar la Guerrilla FM:

„Există un gol pe nișa noastră. Nișa noastră nu este reprezentată pe TV. Celelalte radiouri au declinări TV, cu un playlist în concordanță cu politica lor muzicală, dar nișa reprezentată de noi, validată de 400.000 de asultători săptămânal (acesta este weekly reachul nostru), nu are un produs pe gustul ei, pe TV.”

Mihai Dobrovolschi, despre proiectul de televiziune:

„Ne am gândit că e un pas firesc ca Guerrila să se existindă și să ajungă la mai mulți oameni, sau să ajungă la aceiași oameni prin mai multe forme de comunicare, pentru că avem 400.000 de oameni săptămânal, în țară, care ne ascultă. Multe dintre programe cumva e și păcat să le ținem doar pe radio. SUnt multe programe cu invitați, sunt multe programe cu cântări live.

Avem sigur cele mai multe emisiuni culturale, emisiuni prin care promovăm muzica românească, muzica independentă în general, emisiuni de știință, de psihologie, pentru liceeni.

E păcat să nu avem invitații de marcă și pe televizor, în niște producții care nuo să fie o oglinidre a radioului. Nu o să luăm radioul, să punem trei camere și să transmitem pe TV, ci o să luăm elemente din emisiunile Guerrila FM, amestecate cu muzică românească, clipuri și să facem un post de televiziune independent de Guerrila FM, dar să preia din flavourul Guerrila FM.”

Finanțare: 265.380 de dolari (1.038.909 lei).

Conform biroului tehnic al CNA, finanțarea este asigurată prin contracte de leasing, sau în cazul în care acestea nu se vor putea încheia, se va urmări încheierea unor contracte de factoring, sau asociații vor credita firma.

Societetatea Radio Guerrilla SRL are acționari fondatorii postului: Mihai Dobrovolschi are 41%, Adrian Popescu – 41%, Sorin Faur deține 5%, Delia Panait, cu 2%, plus alți 11 acționari cu câte 1%.

Societatea mai deține 12 licențe radio (Radio Guerrilla)

sursa wall-street.ro