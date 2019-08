Primele operatii pe inima realizate gratuit la Spitalul Judetean din Arad

Medicii aradeni au efectuat, marti, primele interventii chirurgicale pe cord gratuite in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU), dupa ce unitatea medicala a preluat compartimentul de cardiologie interventionala ce functiona in cladire in sistem privat.

Incepand de marti, in spital se realizeaza gratuit interventii cardiologice pe arterele coronariene, respectiv angioplastii sau montare de stent. In cursul zilei au fost realizate primele cinci interventii de acest fel de catre echipa medicala coordonata de doctorul Cristian Dina.

Conform conducerii Consiliului Judetean, pana acum aceste interventii se realizau doar in regim privat si costau in jur de 13.000 de lei. Dupa cumpararea clinicii Cardiolife de catre SCJU Arad, Consiliul Judetean a alocat fonduri pentru achizitionarea materialelor si dispozitivelor necesare realizarii operatiilor, scrie Agerpres.

„Pana acum, bolnavii de inima aveau doua variante: sa plateasca interventia la Arad, in regim privat, sau sa mearga la Timisoara, la Cluj sau la Szeged, unde ii costa alti bani. Faptul ca oferim de astazi acest serviciu medical gratuit, cu unul dintre cei mai buni specialisti din vestul tarii si poate chiar din Romania, faptul ca pe oameni nu ii costa nimic si se trateaza la ei acasa, este cea mai mare bucurie”, a declarat presedintele Consiliului Judetean, Iustin Cionca.

Anterior, Consiliul Judetean a modificat organigrama si statul de functii de la SCJU, avand in vedere ca au aparut paturi noi prin infiintarea compartimentelor de Cardiologie Interventionala, Recuperare Respiratorie si Laborator de Cardiologie Interventionala.

La inceputul acestui an, conducerea SCJU Arad anunta ca Sectia Clinica Cardiologie va fi extinsa cu un compartiment de cardiologie interventionala. Acest compartiment functiona in regim privat la parterul spitalului, fiind preluat cu tot cu personalul medical, astfel incat interventiile chirurgicale pe cord sa nu mai fie facute doar in sistem privat in judet. La finalul anului 2018, firma care a detinut compartimentul respectiv a decis sa renunte anticipat la contractul de inchiriere a spatiului de 311 metri patrati, iar aparatura a fost donata spitalului.

In luna mai, in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) a fost publicat un anunt cu privire la intentia spitalului de a cumpara, prin licitatie, consumabile medicale pentru cardiologie interventionala in valoare de 16.629.498 lei. Este vorba in special de consumabile pentru angiografii, dar si de alte materiale si dispozitive destinate utilizarii pentru urmatorii doi ani in compartimentele nou infiintate.

sursa wall-street.ro