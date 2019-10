Arafat promite că va vorbi despre filmarea Colectiv după prezidențiale și după comemorarea tragediei

Șeful DSU, Raed Arafat, recunoaște că opinia publică așteaptă explicații din partea sa cu privire la filmarea Colectiv, însă punctul său de vedere va fi expus după comemorarea tragediei și după alegerile pentru prezidențiale, deoarece declarațiile sale ar putea aduce „element perturbator”.

„Avand in vedere ca se aproprie comemorarea Colectiv, un moment emotional major care trebuie respectat, dar si faptul ca se desfasoara procesul electoral pentru alegerea presedintelui Romaniei pentru urmatorii 5 ani, consider ca punctul meu de vedere este bine sa fie prezentat dupa aceste evenimente. Eventualele iesiri publice din partea mea in aceste zile nu vor face decat sa aduca un element perturbator al acestor momente. Va asigur insa ca am raspunsuri concrete la toate intrebarile care au fost ridicate si nu voi ezita sa le aduc in fata opiniei publice”, a scris Raed Arafat pe Facebook.

Acesta a mai subliniat că informațiile prezentate de șefii din ISU, în conferința de presă de joi au prezentat informații corecte și realiste.

„Stiu ca se asteapta sa ies personal sa explic mai multe aspecte, mai ales ca acuzatiile ca as fi ascuns si eu imaginile au fost lansate in public si continua sa fie difuzate in pofida faptului ca si conducerea IGSU dar si domnul Gen. (r) Pop, au afirmat ca aceste imagini nu mi-au fost date. Cu alte cuvinte nu puteam sa ascund ce nu aveam”, a mai explicat șeful DSU.

Jurnaliștii de la Libertatea au publicat un filmuleț de aproximativ 21 de minute, despre care spun că a fost furnizat de un ofițer de pompieri, iar în imagini se observă modul în care primul echipaj sosit la Clubul Colectiv a acționat, fiind văzuți și civili care ajută la transportarea răniților.

Poate fi observată intervenția haotică a pompierilor depășiți de situație, pe fundal o persoană strigând: „Nu mai stați, să scoatem oamenii afară!”. În film apare și solistul Adrian Despot, care ajută la transportarea răniților.

Tinerii morți sunt transportați pe paleți din cauza numărului insuficient de tărgi aduse de echipaje, însă mulți dintre aceștia, precum și răniții, au fost abandonați pe asfalt, iar pompierii trec peste ei.

Abia când un rănit strigă de durere este preluat de pompieri.